名家論壇》黃創夏／共同迎接「中華民國2.0」的包容吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
何必非要如此呢？
不論是「中華民國」或是「台灣」，或者是「中華民國台灣」，都是在大風大浪當中，各股勢力下激盪出來的產物，終究還必須是成為「命運共同體」。
而這個「共同的命運」正是蔡英文總統在《國慶講話》中最重要的概念，「中華民國在台灣立足72年」，從1949和1950交接之際，「中華民國」就有了全新而一直不被正視的新際遇。
1949到1950年這段日子，是「中華民國」的關鍵時刻，那時候，美國帝國主義不但原本要放棄「中華民國」，更狠的是要「落井下石」把「中華民國」當成結交「中華人民共和國」的「伴手禮」。
當時，美國雖然並不承認「中華人民共和國」，但「駐華大使」司徒雷登卻滯留南京，不隨「中華民國」播遷。在美國本土，美國當時總統杜魯門更著手「妖魔化蔣介石」，鋪陳用「中華民國」當「祭品」的正當性。
杜魯門夠狠，他口出穢言，大罵蔣介石家族「他們一家都是賊」，把「中華民國在大陸」的失敗，鎖定是蔣家的貪污暴虐，又著手撰寫「白皮書」，正式放棄「中華民國」。
想都沒想到，韓戰爆發，在國際戰略與東西對抗下，美國派出第七艦隊協防台灣，兩岸開啟了72年的「互不隸屬」！
應該這樣說，那個1912年孫中山建立的「中華民國在大陸」之「中華民國1.0」正如蔣介石在1950所說：「亡國了」；拜韓戰之賜，「中華民國在台灣」之「中華民國2.0」在美國的護翼下，誕生了；然後，1996年偉大的台灣人民協力造了「中華民國台灣」的「第三波民主」之「寧靜革命」。
1950年初，在「陽明山莊」，蔣介石拄著拐杖三次痛擊地面，沉痛地向國民黨官員說：「中華民國亡了！」、「我們的中華民國在去年年終隨著大陸淪陷而已經滅亡了，我們今天都成了亡國之民，而還不自覺，豈不可痛！」
前一年，1949年在北京天安門，毛澤東宣布建立「中華人民共和國」，自此之後，中南海也一再對內宣示「中華民國亡於1949年」。
歷史的事實卻形成了一個尷尬場面，1950年的3月1日，當時因為國共內戰失利而宣告下野的蔣介石自行宣告「復行視事」，重新在台灣張開了「中華民國」這個招牌，台海兩岸就一直存在「中華民國」和「中華人民共和國」兩個招牌，互不隸屬卻又滿滿都是恩怨情仇！
最尷尬的莫過於此，蔣介石所重新開張的中華民國，當時的處境實在詭異，國際法上恐怕也是「首創」和「獨創」，但也就從那一年起，中華民國在台灣一直是確確實實地完整行使主權，擁有「國家」所具有的一切，就是一個確確實實存在的現代化文明定義下的「國家」！
但另一方面，蔣介石以「國府播遷」運用武力建立政權和高壓統治所造成之「外來政權」陰影也揮之不去！
從72年前起，一個獨特的「中華民國」就這樣確確實實地存在著，直到1996年實現真正的民主，總統直選後確立是主權獨立、主權在民、以「人民主權」而定義的現代化民主國家！
蔣介石在1949年留下的尷尬也成了台灣對外定位不明、對內統獨對立不休的根源，永無休止的紛擾當中，蔡英文總統的《國慶講話》之「四個堅持」總算給了一個「最大公約數」與「端正國際視聽」的重新定位。
簡單地說，蔡英文就是重新界定所謂的「中華民國2.0」，是從1949年開始和中華人民互不統屬的一個台灣海峽東岸的「重新建國」，更具體地說，可以說是「中華民國之第二共和」！
這是一個很具有包容力的新詮釋，在1911年10月10日「辛亥革命」所建立的國家是「中華民國之第一共和」，1949年和中華人民共和國互不統屬，立足台灣已經72年的叫做「中華民國之第二共和」，據此延伸，在1996年完全徹底民主，直選總統的是「中華民國之第三共和」。
這是一個很創新與捍衛將來各種可能性的設計：之後，在民主憲政體制規範下的運作，以及台灣全體國民依現代化民主程序的模式進行「中華民國之第四共和」、「第五共和」，甚至在民主體制下修憲和建立更合理化與正常化的國家，有何不可！
別忘了，法國都已經是第五共和了，而英國在二十世紀當中，領土多次變換，她們依然是法國和英國！
除此之外，這次也是正式端正國際視聽，很明確指出過去的「一個中國原則」之天大謊言！
最重要的是，當國際視聽被端正之後，歐洲媒體用了「侵略台灣」這樣的字眼，正式宣告台海兩岸的問題，從此不再是虛無縹緲的「未完成的內戰」，而是兩個「互不隸屬」的國家之「被侵略」與「反侵略」的人類文明與價值保衛戰！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com