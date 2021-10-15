MLB／貝林傑致勝安 道奇擊敗世仇巨人晉級國聯冠軍賽
國聯季後賽分區系列賽第5戰，道奇隊今天再度迎戰死敵巨人，結果道奇陣前換將獲得好效果，後援投手Corey Knebel先發，Brusdar Graterol中繼1局無失分，勝投王Julio Urías4局失1分，加上道奇9局壓上「終結者」Max Scherzer他只休息2天關門成功，加上9局上Cody Bellinger敲出致勝安打，最終道奇以2:1贏球，晉級國聯冠軍賽。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-15 12:36:49｜2021-10-15 12:39:03
道奇本來要讓Julio Urías先發，但卻又臨時決定要讓Knebel「假先發」，這也打亂巨人的策略，道奇隊也在6局上突破Logan Webb投球，由Corey Seager敲出二壘安打先馳得點。
不過巨人也靠Darin Ruf在6局下轟出中外野追平彈，兩隊又回到原點。
沒想到9局上道奇先由Justin Turner觸身球上壘，Gavin Lux也敲安上壘，加上Cody Bellinger敲出致勝安打，9局下Max Scherzer上陣，他並演出再見三振，也讓比賽終結。