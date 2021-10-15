名家論壇》朱駿／兩岸問題差之毫釐，謬以千里

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其實，蔡所說的這一句是無根的空話，不知所云，因為兩個絕對互斥的、不可能在同一時空存在的國號根本不存在誰隸屬誰的問題。其實是腦力有大問題，可見假博士就是這種程度。這個「堅持」之所以會變成兩國論，不在它本身，而是在蔡堅持台灣主權或2300萬人的主權。
民進黨後來用「兩岸互不隸屬」替代蔡英文的說法，這是70多年來的事實，但隱含了另一件事實沒說出來，即「兩岸同屬一個中國」。世上決不會有人說「美國和英國互不隸屬」，因為兩個國家是主權獨立國家，沒有絲毫與誰隸屬誰的話題沾邊的可能或理則。大陸國台辦認為「兩岸互不隸屬」是兩國論，也是程度不夠啊。
只有兩岸，因為不是「兩國」，才會有「兩岸互不隸屬」的話茬。不是嗎？民進黨的「兩岸互不隸屬」其實隱含承認了「兩岸同屬一個中國」的事實而不自覺。他們也許清楚，那就可能是準備轉身，預作暖身吧？
除了「兩岸互不隸屬」，目前兩岸的「形式現狀」（與實質現狀不同）還包括「兩岸互不為代表」與「兩岸各自無以獨為全中國」，但無論如何，這些都是在「兩岸同屬一個中國」的事實基本面中的部份集合或現象，也是事實，沒什麼好否認的。
兩岸現狀必然改變
最重要需要注意的是，從歷史的脈絡與現實的趨勢來看，這些都必然只是過程的短暫現象，不斷在改變之中，將來在某個歷史條件的時空中必然會被徹底改變，不可著相太深。所以，目前「84%的民眾支持」意義不大，拿此民調唬弄人，試圖進一步誤導人民，不敢坦誠地告訴人民兩岸問題的實質內涵，反而有當鴕鳥，為獵人所擒的高風險。
美國與歐盟的「一個中國政策」也認知到目前「兩岸互不隸屬」，但拒絕「兩岸兩國論」，這是鐵錚錚的事實，民進黨難道不知道？為何不敢承認？這不是要和全球所珍惜維護的國際秩序對著幹嗎？這樣的台灣能有好下場嗎？只要常識就可判斷。
有知名綠營大老平常思路很清楚的，現在針對此事說：「如果藍營覺得民調有假，那自己也做一份看看，就知道了。」也是聰明人說廢話與胡塗話，徒自傷耳。這份民調根本不重要，重要的是有沒有抓住兩岸問題的本質，如果抓不住，而深度陶醉在自己的錯誤意識之中，只有等著被別人決定。
國民黨是民進黨的師父
有藍營論者認為，「蔡總統不走傳統獨派的『台獨』，而是自創路徑，直接『華獨』，用中華民國主權獨立，民主自由，去對比『中華人民共和國』。這當然是『兩國論』，也是『兩中論』，對岸肯定要跳腳的。」
何覺悟之晚若是！如果仔細觀察蔡英文2016年選戰中與上台後對兩岸關係的說法，基本上是馬英九「一中各表」的加強版，民進黨台獨政府如今的「正視中華民國的存在」與「捍衛中華民國主權」，把兩岸之爭定位成國家主權之爭，不就是直接從國民黨馬英九等人手上接收過來的伎倆嗎？尚有其餘，就不多說了。
國民黨長期以來是自己磨刀贈送民進黨砍自己，迄今未醒悟，只有一個堅持，就是死不認錯。
●作者：朱駿／時事評論人
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