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高雄大火　蔡英文：已請行政團隊全力協助、盡快釐清原因

▲針對高雄發生大樓火警事故，總統蔡英文強調，她已經請行政團隊務必全力協助，並儘快釐清災害原因。（圖／總統府提供）
▲針對高雄發生大樓火警事故，總統蔡英文強調，她已經請行政團隊務必全力協助，並儘快釐清災害原因。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-15 12:59:25

總統蔡英文今（15）日上午出席「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」時表示，行政院正帶領通傳會、科技部及交通部，共同推動「先進網路基礎建設計畫」，要為台灣打下數位轉型的堅實基礎，強化台灣在印太地區的戰略地位。針對昨天高雄發生大樓火警事故，造成嚴重傷亡，蔡英文強調，她已經請行政團隊務必全力協助，並儘快釐清災害原因。

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蔡英文在致詞一開始首先就昨天高雄發生大樓火警事故表示，事故造成嚴重傷亡，相信所有人都跟她一樣非常難過不捨。現在許多傷患還在醫院救治，不論傷者或罹難者家屬的需求，她已經請行政團隊務必全力協助，也盡快地釐清災害原因。

蔡英文致詞時指出，今天是「是方電訊LY2智慧機房」興建動土；也是台灣電信產業，邁向嶄新的里程碑。事實上，資通訊產業發展，不僅是政府的核心戰略產業之一，也是提升台灣國際競爭力中的重要產業。

蔡英文進一步指出，目前行政院正帶領通傳會、科技部、以及交通部，共同推動「先進網路基礎建設計畫」。最重要的目的，就是要為臺灣打下數位轉型的堅實基礎，強化台灣在印太地區的戰略地位。

蔡英文也表示，這些年來在大家的共同努力下，台灣吸引了許多知名國際資訊科技大廠，包括Google、微軟、亞馬遜等，都加碼投資台灣，深化台灣和國際的有利合作。上述這些廠商也都是「是方電訊」的客戶。顯見是方電訊董事長吳彥宏及工作夥伴的努力打拚，讓「是方電訊」在業界也備受國際肯定。

蔡英文表示，台灣身處東亞樞紐位置，不論是東北亞連至東南亞，或是亞洲和美國間的海纜網路，都是以台灣做為國際資料傳輸的重要匯集節點，有難以取代的優勢。她認為，一個安全、穩定、傳輸快速，以及能夠提供備援措施的雲端空間，對5G、AIoT等資訊產業技術發展，具有非常重要的關鍵。

蔡英文接著指出，這次「是方電訊」所投入新建的IDC機房，採用高規格的防震和綠建築設計，可說是把握了國際資料中心，以及雲端市場的產業需求。相信完工之後，可以吸引更多的雲端服務、國際海纜、網路服務等業者，來台灣設立區域數據服務中心，展現台灣在國際數位舞台扮演的重要角色，為台灣數位經濟帶來新的動能。

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