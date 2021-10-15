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馬英九、王金平破冰！馬南下拜訪雙方握手言歡

▲前總統馬英九今（15）日到前立法院長王金平服務處餐敘、會談，兩人還握了手，強調沒有什麼尷尬不尷尬的問題。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.15）
▲前總統馬英九今（15）日到前立法院長王金平服務處餐敘、會談，兩人還握了手，強調沒有什麼尷尬不尷尬的問題。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.15）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-10-15 13:10:57｜2021-10-15 13:21:01

前總統馬英九今（15）天中午前往拜訪高雄路竹王金平服務處，並一起共進午餐，多位前、現任立委，高雄市議會議長曾麗燕、副議長陸淑美，以及大多的藍營議員均出席，馬王政爭後馬王兩人雖非首度同台，卻是首度作為主角一起用餐，是否代表修補關係、藍營大團結，馬英九說本來就應該團結，王金平則笑說「沒有什麼冰哪來的破冰」。

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▲前總統馬英九今（15）日到前立法院長王金平服務處餐敘、會談，強調沒有什麼尷尬不尷尬的問題。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.15）
▲前總統馬英九今（15）日到前立法院長王金平服務處餐敘、會談，強調沒有什麼尷尬不尷尬的問題。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.15）
馬王政爭後兩人關係降至冰點，雖不至於王不見王，但都是相敬如「冰」，如今一起用餐是否象徵關係破冰，或是為了2022大選創造黨內團結氣象，外界各有解讀。

被問到為何會促成這次會面，馬英九說，他和王院長日前參加吳敦義的新書發表會，就曾提到要不要「聊一下」，馬英九今天也說，就是來看看王院長，在自己執政八年當中，在立法院和王院長有很多的配合，尤其是在兩岸關係方面，像是簽ECFA還有陸生來台都是在立法院順利通過，也是在王院長悉心安排下通過，對台灣的幫助非常大，因此，來這邊表達感謝之意。

▲前總統馬英九今（15）日到前立法院長王金平服務處餐敘、會談。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.15）
▲前總統馬英九今（15）日到前立法院長王金平服務處餐敘、會談。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.10.15）
至於兩人會聊些什麼？馬英九並不否認會談到國共交流的部分，並對現在的兩岸關係表示擔憂，而被問到台灣會不會成為美國的代理人戰爭角色？馬英九則強調，應該要盡量避免這種情況發生，兩岸之間，不管是美國、日本都高度關心，但他們都希望兩岸彼此也能夠透過協商談判，能夠把緊張降低，他認為王院長看法跟他一樣，台灣不能光靠美國、光靠日本，我們自己要有動作，相信朱主席他有一些安排，但從大方向來看，我們看法是一致的，兩岸一定要接觸。

對於昨日高雄城中城大樓發生46死、41傷的火災事件，馬英九說，對於這次大火，昨天大家知道後心裡都非常難過，這是台灣有史以來，大概第二大死傷的，二十幾年都沒有再發生過，我們覺得應該趕快調查發生真相、檢討過失，並且要預防再犯；馬王二人也將在聚餐後前往城中城大樓位置獻花悼念罹難者，前立法院長王金平也宣布，將提供傷者每人一萬元作為撫慰金，協助傷者度過難關。

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