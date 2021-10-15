城中城惡火釀46死！消防署曝「逃生盲點」：小心隱形殺手
高雄鹽埕區昨（14）日老舊建築「城中城大樓」傳出死亡火警，由於城中城大樓產權複雜，加上住戶多為弱勢長輩，逃生不易，深夜大火釀成46死41傷的重大傷亡，也讓民眾關心起自家的火災警示器或逃生裝備是否齊全。而內政部消防署稍早也公布了住宅火災「3習慣、4對策、5不要」的防範原則，提醒民眾平時就要做好準備，火災發生時更要保持謹慎，避免陷入「逃生盲點」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 13:50:06
內政部消防署表示，統計107至109年間住宅火災，合計發生1萬8,046件，占建築物火災數75.9%；造成313人死亡，占建築物火災人員死亡數80.3%。平時住宅就要注意「爐火烹調習慣」、「電氣使用習慣」、「抽菸習慣」，據調查住宅火災有5成來自爐火烹調因素，住宅起火原因第二名與住宅火災死亡主因則是電器火災。
此外，消防署提醒的4對策則包含「裝置住宅用火災警報器」、「設置住宅用滅火器」、「建構防火環境」與「規劃家庭逃生路線」，火災警報器選購時要記得挑選具有內政部登陸機構認可的裝置，並把握「按、擦、換、測」口訣維護保養。
而「5不要」則是遇到火場時民眾容易陷入的逃生盲點，消防署提醒「不要收拾財務」，在瞬息萬變的火場記得保握逃命時間；「不要搭電梯」，可能會在搭乘時遇到斷電而受困其中，加上火煙容易迅速竄入；「不要躲浴室」，浴室內的塑膠門、天花板容易遇高溫變形，加上濃煙易侵襲，排水孔的「存水彎」設計更難讓新鮮空氣導入；最後則是「不要忘記叫醒家人、通報119」和「不要延誤逃生時間」，由於濃煙可能有會造成傷亡的有毒氣體，分秒必爭的火場千萬不可試圖穿越濃煙逃生，或浪費寶貴的逃生時間尋找衣物毛巾或沾濕使用，在叫醒家人後記得趕緊到相對安全地區通報求援。（編輯：楊智傑）