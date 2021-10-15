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城中城惡火釀46死！消防署曝「逃生盲點」：小心隱形殺手

▲高雄鹽埕區昨（14）日傳出死傷火警，消防署稍早也提醒民眾住宅火災「3習慣、4對策、5不要」的防範原則，避免火災時陷入「逃生盲點」。。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲高雄鹽埕區昨（14）日傳出死傷火警，消防署稍早也提醒民眾住宅火災「3習慣、4對策、5不要」的防範原則，避免火災時陷入「逃生盲點」。。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-15 13:50:06

高雄鹽埕區昨（14）日老舊建築「城中城大樓」傳出死亡火警，由於城中城大樓產權複雜，加上住戶多為弱勢長輩，逃生不易，深夜大火釀成46死41傷的重大傷亡，也讓民眾關心起自家的火災警示器或逃生裝備是否齊全。而內政部消防署稍早也公布了住宅火災「3習慣、4對策、5不要」的防範原則，提醒民眾平時就要做好準備，火災發生時更要保持謹慎，避免陷入「逃生盲點」。

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內政部消防署表示，統計107至109年間住宅火災，合計發生1萬8,046件，占建築物火災數75.9%；造成313人死亡，占建築物火災人員死亡數80.3%。平時住宅就要注意「爐火烹調習慣」、「電氣使用習慣」、「抽菸習慣」，據調查住宅火災有5成來自爐火烹調因素住宅起火原因第二名與住宅火災死亡主因則是電器火災。

▲（圖／取自內政部消防署）
▲消防署提醒民眾在使用烹調爐火或電器時要多加注意使用習慣。（圖／取自內政部消防署）
此外，消防署提醒的4對策則包含「裝置住宅用火災警報器」、「設置住宅用滅火器」、「建構防火環境」「規劃家庭逃生路線」，火災警報器選購時要記得挑選具有內政部登陸機構認可的裝置，並把握「按、擦、換、測」口訣維護保養。

▲（圖／取自內政部消防署）
▲住宅火災警報器和滅火器是火災來臨時的自救手段。（圖／取自內政部消防署）
而「5不要」則是遇到火場時民眾容易陷入的逃生盲點，消防署提醒「不要收拾財務」，在瞬息萬變的火場記得保握逃命時間；「不要搭電梯」，可能會在搭乘時遇到斷電而受困其中，加上火煙容易迅速竄入；「不要躲浴室」，浴室內的塑膠門、天花板容易遇高溫變形，加上濃煙易侵襲，排水孔的「存水彎」設計更難讓新鮮空氣導入；最後則是「不要忘記叫醒家人、通報119」和「不要延誤逃生時間」，由於濃煙可能有會造成傷亡的有毒氣體，分秒必爭的火場千萬不可試圖穿越濃煙逃生，或浪費寶貴的逃生時間尋找衣物毛巾或沾濕使用，在叫醒家人後記得趕緊到相對安全地區通報求援。（編輯：楊智傑）

▲（圖／取自內政部消防署）
▲火場瞬息萬變，把握時間逃生最要緊！（圖／取自內政部消防署）

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