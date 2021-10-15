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BTS泰亨爆與集團千金約會　發文談緋聞：往他脖子射毒針

▲V（右）被爆緋聞，幽默發文表達不滿。（圖／BTS Twitter）
▲V（右）被爆緋聞，幽默發文表達不滿。（圖／BTS Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-15 14:14:56

南韓天團BTS（防彈少年團）成員V（金泰亨）昨看展被大批路人拍照瘋傳，網友同時發現他身邊站著神祕女子，該女更是集團千金，導致V戀愛消息甚囂塵上，經紀公司「HYBE」火速澄清，表示2人只是朋友，V今（15日）深夜也發文吐露心聲，動怒表示：「今晚夢裡要射他後頸毒針！」暗指對不實謠言感到不滿。

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▲V看展卻爆出緋聞，對象是Paradise集團會長崔允情的女兒。（圖／翻攝스포츠경향）
▲V看展卻爆出緋聞，對象還是Paradise集團會長的女兒。（圖／翻攝스포츠경향）
V昨未刻意喬裝，身穿LV上衣看畫展，明星光環擋不住，不少路人紛紛拍照，V也禮貌點頭示意。但特別的是，網路瘋傳的照片中，V身旁站著神祕女子，網友猜測她與V關係不單純，交往消息登上熱搜，經紀公司就發聲明表示，該女是Paradise集團會長的女兒，他們2人只是朋友，當天女兒是跟著媽媽出席活動。

V深夜罕見對謠言發聲，他先表示：「好心寒，想要唱《UGH!》。」《UGH!》是BTS專輯《Map of the Soul: 7》中的曲目，歌詞是批評隱匿者重傷他人的留言，其中也有「虛假變成真實」一詞。接著V再發文：「今晚夢裡要射他後頸毒針！小心脖子後面！」以幽默的方式看待不實傳聞，則讓不少粉絲安慰：「看到V這樣開自己玩笑，我就放心了。」

▲V發文表達不滿，否認戀情。（圖／Weverse）
▲V發文表達不滿，否認戀情。（圖／Weverse）
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