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北捷藍線「電眼小哥」太帥氣　竟是天菜星二代

▲北捷車廂的潮流帥哥，身分是最帥星二代。（圖／周湯豪IG、三立提供）
▲北捷車廂的潮流帥哥，身分是最帥星二代。（圖／周湯豪IG、三立提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-15 14:27:02｜2021-10-15 14:38:25

33歲周湯豪（Nick）顏值高又有創作才華，2016年以一首YouTube點擊率破億的金曲《帥到分手》紅遍全亞洲，後來又從搖滾回歸最愛的嘻哈音樂，擁有一票死忠樂迷。周湯豪近日以野生狀態出沒台北捷運車廂，粉絲聞訊扼腕：「為什麼（搭）捷運都遇不到？」

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▲周湯豪有張帥氣臉蛋。（圖／周湯豪臉書）
▲周湯豪有張帥氣臉蛋。（圖／周湯豪臉書）
▲周湯豪將在台中跨年晚會壓軸獻唱。（圖／三立電視提供）
▲周湯豪是演藝圈萬人迷。（圖／三立電視提供）
▲周湯豪（右）和比莉感情緊密。（圖／周湯豪臉書）
▲周湯豪（右）和媽媽比莉感情很好。（圖／周湯豪臉書）
周湯豪昨（14日）下午在社交網站發文，寫下鼓勵粉絲的話，「我希望你知道，You doing good ，今天一起加油吧！」稱即便自己起床的那一刻或睡前，也常常出現「我真的受夠了」的心情，不過最終還是打起精神接受挑戰，正能量發言吸引近3萬人點讚。

引起熱議的是，周湯豪配圖放上2張搭捷運的側拍，他戴漁夫帽、口罩，穿素色潮T、格紋襯衫搭短棉褲，在捷運車廂做出擊拳POSE，只見一雙深邃電眼露出，帥度不打折，另一張由上往下拍的角度，周湯豪把外套披在頭上，流露調皮又孩子氣的個性。

▲周湯豪搭北捷藍線。（圖／周湯豪IG）
▲周湯豪搭捷運。（圖／周湯豪IG）
▲周湯豪私下打扮相當休閒。（圖／周湯豪IG）
▲周湯豪私下打扮頗休閒。（圖／周湯豪IG）
另外，車廂跑馬燈顯示周湯豪經過西門、台北車站，搭乘的是板南線，照片曝光後，留言串幾乎都是網友的哀號：「為什麼（搭）捷運都遇不到周湯豪」、「想跟你搭同一班」、「好想在身上裝一個周湯豪雷達」、「如果在捷運上遇到可以拍照嗎？」有人虧他：「你圍成這樣更引人注目」、「好像小朋友XD」！（編輯：楊穎軒）

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