假日吃一波！台灣小吃網路聲量排行 這城市是老饕最愛
說起台灣最具代表性的特色，許多人首先聯想到的就是「小吃」，不論是正餐或是宵夜、點心，台灣小吃都提供豐富的選擇！而究竟網友都在討論哪些小吃呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「台灣小吃」話題的網路聲量表現，揭曉網友熱議的台灣人氣鹹甜小吃以及在地美食五大熱議縣市。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 15:28:16｜2021-10-15 15:31:03
台灣小吃種類眾多，首先觀察網友熱論的鹹味小吃，可發現討論主要分為「雞排」、「蔥油餅」、「臭豆腐」等油炸類小吃，以及「牛肉麵」、「肉圓」等主食小吃。其中宵夜首選的「雞排」更是討論熱烈，就有網友詢問「大家宵夜喜歡吃什麼？」，大部分回應都表示「絕對選雞排啊」、「雞排+啤酒」；另外許多人喜歡的「肉圓」，也因日前討論區出現「肉圓是炸派還是蒸派？」一文，掀起兩派網友論戰，一派民眾表示「只有蒸的才配得上罵丸（肉圓）兩個字」、「蒸的！炸的是邪門歪道啦」，而其他人則認為「炸的，而且還要炸到脆脆的」、「沒辦法接受蒸肉圓軟爛的口感，水晶餃都比它好吃」等，引發上百則討論。
至於受到網友熱議的甜味小吃，則以「麻糬」、「豆花」等傳統小吃的網路討論最為熱烈。其中，台灣麻糬又可分為「包餡」及「不包餡」，如日前就有民眾發文表示「很喜歡不加餡的麻糬」，認為麻糬不包餡，才能顯得其口味清香，更可以自己選擇要加多少糖粉，才不會過甜，引發許多心有戚戚焉的網友留言，如「就是要自己沾花生粉的這種才棒！包餡的根本是妖魔鬼怪」、「我也喜歡純麻糬，沾一點花生糖粉就超好吃」等。另外，不論是酷暑、寒冬都適合來一碗的「豆花」，也時常因網友一句「湯底要加什麼？」而引發熱議，網友留言包括「加豆漿根本王道！」、「炒得香香的黑糖水最讚」、「蛤？我最喜歡薑汁欸，冬天吃超暖身」等。
除了十種人氣鹹甜小吃，接著觀察各縣市在地美食的熱議討論聲量，當中以「台北」地區討論最高。其中，台北涼麵除了口味眾多外，當地涼麵店常出現別具特色的「味噌貢丸湯」、「味噌蛋花湯」，更是不少網友心中的經典搭配，因此網路上除了常出現「台北最好吃的涼麵是哪一間」等相關討論外，台北在地老饕也表示「內行的就知道要點三合一（味噌貢丸蛋花湯）」，讓許多網友紛紛回應「真的懂吃！」、「真的吃涼麵必備」。
另外號稱「美食南霸天」的「高雄」、「台南」，更是許多人美食之旅的首選城市之一，其中高雄有名的「汕頭火鍋」、「燒肉飯」，是許多人到高雄必嚐的佳餚，因此常見許多網友發問「請問（高雄）汕頭火鍋哪一家推薦」；而台南道地美食「牛肉湯」、「鱔魚意麵」、「小卷米粉」等，更是到當地旅遊必備行程，像是就有網友表示「每次去台南一定喝牛肉湯，再早起來都要排」、「小卷米粉真的好吃」，但中南部的偏甜口味，也讓部分民眾回應「炒鱔魚比豆花還甜，到底誰在吃？」、「為什麼連牛肉湯都是甜的」，表示吃不慣台南的偏甜口味，也引發南北網友的熱烈討論。（編輯：李雅琳）