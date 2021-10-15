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擔心成為下一個城中城？柯文哲赴西寧國宅視察消防設施

▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊15日下午臨時安排行程，前往萬華區西寧國宅視察公安消防設施。（圖／記者丁上程攝，2021.10.15）
▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊15日下午臨時安排行程，前往萬華區西寧國宅視察公安消防設施。（圖／記者丁上程攝，2021.10.15）

記者丁上程／台北報導

2021-10-15 15:01:52

位在高雄鹽埕區的城中城大樓，14日凌晨發生火警，造成46死41傷的慘劇。而位在台北市萬華區的西寧國宅，因為樓層與使用分佈類似於城中城大樓，台北市長柯文哲今（15）日下午也臨時新增行程，前往視察西寧國宅的消防安全設施。進入視察前柯文哲接受媒體訪問時表示，「與其講老半天，中央直接修法強制設立管委會比較快。」

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▲住商混合的台北市萬華區西寧國宅，運作模式與高雄城中城大樓類似，但西寧國宅除了有成立管委會外，北市府也積極介入改善環境，因此公安狀況比城中城大樓良好許多。（圖／記者丁上程攝，2021.10.15）
▲住商混合的台北市萬華區西寧國宅，運作模式與高雄城中城大樓類似，但西寧國宅除了有成立管委會外，北市府也積極介入改善環境，因此公安狀況比城中城大樓良好許多。（圖／記者丁上程攝，2021.10.15）
柯文哲表示，北市在民國92年後興建的大樓大部分都有強制設立管委會，而在這之前的大樓，市府也成立專案小組，輔導各個大樓設立管委會，每年新設立的數目也是全台最多。不過話鋒一轉柯文哲也直言，要以管委會維持大樓最基本的公共安全，「只用勸導的不見得有用，但中央政府立法院都在你們（民進黨）手中，你什麼法要通過都可以，乾脆就直接立法強制設管委會，這樣比較快。」

由於一年多前台北市也因為錢櫃KTV大火，讓高樓層建築的公安問題浮上檯面。柯文哲表示，這一年多的時間內，北市能夠以自治條例先行修法的項目都已經先做，許多法令已經送到立法院但仍為通過，至於送到市議會的部分也還在審查當中，「也許找個時間把這一年多來，台北市政府做的事情跟大家好好講一講。」

由於城中城大樓並未設立管委會，原本住戶也試圖成立，但卻因為多數住戶為弱勢族群，無法負擔管理費而作罷，北市是否也有這樣的情況？對此柯文哲仍舊強調，應該先立法強制設立，「至於說沒有錢繳的，另外再想辦法處理。」

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