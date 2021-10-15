「最強小三」用身體表達情感　又高又瘦這輩子沒運動過

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安普賢跟朴熹洵除了武打，最印象深刻的則是「天氣好冷」，笑說集數有8集，工作時間拉長就「越拍越冷」，朴熹洵也表示：「要對抗寒冷是最大的難題！我比較沒有單打獨鬥的戲，是和韓韶禧一起的武打場景居多，兩個人一起打，要比一個人打來得較不容易，所以練習了很久，為了要和對手打鬥，所以孤軍奮鬥的場景也有，這些部分如果說辛苦也是滿辛苦的，但是結束後會有成就感，所以是更加幸福和開心的。」
韓韶禧為了該劇，鍛鍊身體增強體力，也因作品改變了生活方式，更自爆這輩子都沒運動過，她笑說：「說真的，雖然是說短不短、說長不長的半年拍攝時間，但我的生活模式改變滿多，吃的啦，生活上例行的事情都有改變，所以拍攝結束後也一直在運動，這輩子都沒運動過的我，雖然為時有點晚，但現在有在運動，我也領悟到了健康真的是很重要。」她也為了演好「智友」一角，從家裡搭車50分鐘去武術學校上課，中午上到晚上6點甚至更晚，最後順利拿到畢業證書。
朴熹洵劇中甩刀俐落，他透露拍攝2個月前進行練習，但以往只在古裝劇裡拿過長刀，這次是第一次使用短刀，所以練習特別久。他因劇情需要，西裝準備大約10套，但每拍一場動作戲，就會破3至4套，甚至再度抱怨冬天穿西裝拍戲「辛苦又好冷」，表示：「其他人可以多穿幾件，但是我穿西裝需要展露那個效果，因為擔心衣服會皺，所以裡面最多只穿很薄的一件衛生衣，總而言之，很冷。」
《以吾之名》雖然是武打劇，但其實講述的是背叛與信任間拉扯的人性故事，問起3人容易聽信他人，還是會先起疑心？韓韶禧說：「我基本上不會去相信人，常常會先懷疑，滿多疑問產生。」朴熹洵則相反，承認會先相信他人，笑說：「但我不相信我自己！」安普賢也屬於相信別人的類型，「但歲月流逝，年紀增長以後就有點怕生，也會去提防，是沒有到懷疑，然後也不太會與人親近」。 《以吾之名》全8集已在Netflix上架。