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「最強小三」用身體表達情感　又高又瘦這輩子沒運動過

▲韓韶禧新作中用身體表達情感「從頭打到尾」，她自爆這輩子沒運動過，殺青後開始運動。（圖／Netflix）
▲韓韶禧新作中用身體表達情感「從頭打到尾」，她自爆這輩子沒運動過，殺青後開始運動。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-10-15 15:25:16

南韓「最美小三」韓韶禧擺脫過往嬌柔形象，變成「最強女打仔」挑戰武打動作影集，與朴熹洵、安普賢合作《以吾之名》，3位演員抽空接受台灣媒體視訊訪問，韓韶禧這次「用身體演戲」，劇中第一集打到最後一集，直呼因為該作品受影響，殺青後開始運動，自爆：「這輩子都沒運動過的我，雖然為時有點晚，但現在有在運動了！」

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▲朴熹洵、韓韶禧、安普賢是《以吾之名》主要角色。（圖／Netflix）
▲朴熹洵（左起）、韓韶禧、安普賢是《以吾之名》主要角色。（圖／Netflix）
韓韶禧劇中從頭打到尾，問起最辛苦的橋段，她透露是體育館的場景，「我記得是花3天才拍完，真的很辛苦，這一場也是最大的武打戲。」她這次用身體表達情感的場面居多，拍戲費盡體力，但也因如此，這次工作的心理層面，比起以往較為舒服。

安普賢跟朴熹洵除了武打，最印象深刻的則是「天氣好冷」，笑說集數有8集，工作時間拉長就「越拍越冷」，朴熹洵也表示：「要對抗寒冷是最大的難題！我比較沒有單打獨鬥的戲，是和韓韶禧一起的武打場景居多，兩個人一起打，要比一個人打來得較不容易，所以練習了很久，為了要和對手打鬥，所以孤軍奮鬥的場景也有，這些部分如果說辛苦也是滿辛苦的，但是結束後會有成就感，所以是更加幸福和開心的。」

▲韓韶禧為作品上武術學校，成功拿到畢業證書。（圖／Netflix）
▲韓韶禧為作品上武術學校，成功拿到畢業證書。（圖／Netflix）
韓韶禧為了該劇，鍛鍊身體增強體力，也因作品改變了生活方式，更自爆這輩子都沒運動過，她笑說：「說真的，雖然是說短不短、說長不長的半年拍攝時間，但我的生活模式改變滿多，吃的啦，生活上例行的事情都有改變，所以拍攝結束後也一直在運動，這輩子都沒運動過的我，雖然為時有點晚，但現在有在運動，我也領悟到了健康真的是很重要。」她也為了演好「智友」一角，從家裡搭車50分鐘去武術學校上課，中午上到晚上6點甚至更晚，最後順利拿到畢業證書。

▲韓韶禧（右）不再嬌柔，變身凶狠女打仔。（圖／Netflix）
▲韓韶禧（右）不再嬌柔，變身凶狠女打仔。（圖／Netflix）
朴熹洵劇中甩刀俐落，他透露拍攝2個月前進行練習，但以往只在古裝劇裡拿過長刀，這次是第一次使用短刀，所以練習特別久。他因劇情需要，西裝準備大約10套，但每拍一場動作戲，就會破3至4套，甚至再度抱怨冬天穿西裝拍戲「辛苦又好冷」，表示：「其他人可以多穿幾件，但是我穿西裝需要展露那個效果，因為擔心衣服會皺，所以裡面最多只穿很薄的一件衛生衣，總而言之，很冷。」

《以吾之名》雖然是武打劇，但其實講述的是背叛與信任間拉扯的人性故事，問起3人容易聽信他人，還是會先起疑心？韓韶禧說：「我基本上不會去相信人，常常會先懷疑，滿多疑問產生。」朴熹洵則相反，承認會先相信他人，笑說：「但我不相信我自己！」安普賢也屬於相信別人的類型，「但歲月流逝，年紀增長以後就有點怕生，也會去提防，是沒有到懷疑，然後也不太會與人親近」。 《以吾之名》全8集已在Netflix上架。

▲朴熹洵因故事所需，戲服單薄直呼好冷。（圖／Netflix）▲朴熹洵因故事所需，戲服單薄直呼好冷。（圖／Netflix）
▲韓韶禧從「最美小三」變身最強女打仔。（圖／Netflix）▲韓韶禧從「最美小三」變身最強女打仔。（圖／Netflix）

▲安普賢坦言怕生，對人有所提防。（圖／Netflix）▲安普賢坦言怕生，對人有所提防。（圖／Netflix）
▲安普賢（左）跟韓韶禧劇中有精彩對手戲。（圖／Netflix）
▲安普賢（左）跟韓韶禧劇中有精彩對手戲。（圖／Netflix）
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