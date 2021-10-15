《最後的決鬥》大手筆重現中世紀 小班、麥特戴蒙都讚嘆
電影《最後的決鬥》因戰爭場面與決鬥掀起震撼而受到廣大好評，不僅幕後製作從攝影、美術場景、服裝造型、動作設計皆是導演雷利史考特集合多次合作的黃金班底，金獎級團隊更細膩考據歷史細節，除場景遠征法國珍貴城堡古蹟及數百年小城，更考究打造多達上千件武器、上百件盾牌與複合盔甲，從而打造出中世紀壯麗與戰爭決鬥震撼殘酷，「小班」班艾佛列克與麥特戴蒙都讚嘆不已。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-15 15:19:28
首先是《普羅米修斯》到《異形：聖約》五度合作攝影指導達瑞斯沃斯基，曾以《金錢世界》入圍奧斯卡，每場戲都至少4到6部攝影機，外加空拍機與高空搖臂鳥瞰取景，拍出華麗繽紛戰場的殘酷血腥與人性堅韌，連班艾佛列克與麥特戴蒙都說。「不知鏡頭何時會出現你面前」、「創造非常棒的緊迫感和即時感」。
《神鬼戰士》獲得奧斯卡肯定的服裝設計師詹蒂耶茨，此次從紐約大都會博物館中世紀盔甲展汲取靈感，並在佛羅倫斯、里昂、羅馬採購材料，幫《最後的決鬥》兩位男主角打造不同風格決鬥造型，詹蒂形容麥特戴蒙角色「尚」是標準的嚴肅軍人，而亞當崔佛角色「就像會駕駛法拉利的少爺」；單單主角每套盔甲都由近20部件組成，鏈甲則是紐西蘭威塔工作室手工打造。《最後的決鬥》為主角們製作八套完整決鬥盔甲。連替身和動作替身還另有同版盔甲。
最特別是「武器監督」提姆路易斯為決鬥者打造博物館等級武器，包括長矛、長劍、短劍、匕首和斧頭，都有金屬、木材、塑料等不同質材版本，尤其是盾牌跟長矛「分離器」竟有決鬥撞擊就會炸裂的特殊版；最終，路易斯設計並創造了50多種不同盾牌、數千件武器、40多種分離盾和150多種長矛分離器。《最後的決鬥》將於今（15）日全台上映。