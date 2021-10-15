小甜甜不滿獨自顧孩　聽老公與友人對話瞬間抓狂

藝人小甜甜（張可昀）今年1月與圈外男友宋先生登記結婚，7月平安產下女兒米苔目，升格成為新手媽媽的她，時常透過臉書分享育兒點滴。小甜甜今（15）日與陸元琪、蘿莉塔、派翠克和許得瑋一同替製作人B2（陳彥銘）的手搖飲店站台，透露老公曾為了打電動，讓她獨自一個人照顧孩子，還被對方的一句話氣到抓狂。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-15 15:49:29｜2021-10-15 16:18:28
小甜甜透露在月子中心的第2天，老公突然拿出電腦打電動，還和朋友說：「我女兒好可愛！爸爸人生真的好累。」看到老公與朋友「對戰」到深夜都沒有結束，自己卻只能生悶氣，再加上院內的隔音效果不好，意外聽到令人難以置信的對話，透露當時朋友問老公：「你都一直玩電動，老婆都不會生氣？」怎料老公卻回：「她現在很生氣啊，不過沒關係，因為隔壁還有一個房間。」讓原本就已經怒火中燒的小甜甜氣到發瘋。
小甜甜表示與老公因為電動一事屢次發生爭執，經過好好溝通後，老公才真的聽進去，拒絕朋友的遊戲邀約：「他後來有跟同事說我老婆不准我玩遊戲，但他還是讓我做壞人。」小甜甜也表示私下會請教白家綺、吳東諺夫妻檔，如何維繫、增進夫妻感情：「白家綺告訴我，雖然能夠體會新手媽媽會擔心小孩的心情，不過還是要試著放手，相信老公也給他一些信心。」