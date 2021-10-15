颱風天救受困遊客 竹縣警消被譽為救難英雄

新竹縣政府消防局表示，尖石鄉泰崗野溪溫泉11日傳出有6名遊客被暴漲溪水困在河床沙洲上，接連動員3梯次共36名搜救隊員趕到現場，因對岸無繩索可固定點，後來讓搜救隊員下水游去救受困者，連番接力搶救，在當天深夜11點多把受困者全數安全撤離上岸。
第一波搜救隊員在清晨6點多就抵達現場，出勤的包括有田埔小隊小隊長張慕義和隊員林浩然、王彥忠，以及尖石分隊小隊長徐錦貴和隊員黃文祥、王英任、胡宗翰；第二梯次於9點多抵達現場，出勤的有第二大隊副大隊長曾一嵐、小隊長馬明義、小隊長郭家銘和隊員賴錦城，竹東分隊隊員林佑安、謝侑翰、彭弘傑、林一豪，以及機能義消李弘灝、張華榮、羅能良；第三梯次在下午1點多抵達現場，出勤的有竹東分隊小隊長謝啟盛、二重分隊隊員莊魏豪、寶山分隊 隊員湯士霽和謝旻諺、橫山分隊隊員劉立傑、北埔分隊隊員黃羿泓、峨眉分隊隊員吳思典、尖石分隊隊員何仰哲。
同一時間，在尖石鄉鎮西堡B群神木區也有21名登山客，因山溝溪水暴漲受困，泰崗派出所所長劉約忠、副所長彭俊賢接獲通報後，也帶著3名警員並動員5名當地原住民青年，一起趕到山溝現場，用涉水接力方式成功救出這21名登山客。
楊文科認為，遊客颱風天出遊受困，搜救耗費大量資源，甚至搜救人員要冒險救人，應研究調整管制作為，必要時預先防範遊客可能進入危險地區，避免類似事件再度發生。
消防局表示，中央發布颱風海上警報24小時後，颱風可能從侵襲沿海到接觸陸地，12小時前發布陸上警報，列為陸警管制區域的縣市消防局，會發布轄內山區或海濱禁止民眾進入的公告，並通知各鄉鎮市公所進行管制。如果民眾無視公告進入禁止進入的管制區，依災害防救法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。
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