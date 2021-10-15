強調救災不分藍綠　盧秀燕：陳其邁辛苦了

高雄市城中城大樓14日凌晨火警帶走46條人命，正當藍營大酸陳其邁10年前曾為台中大火9死要求胡志強下台，如今應「比照辦理」之際，台中市長盧秀燕隔空送暖，指台中曾有前車之鑑，此時陳其邁與高雄市政團隊非常辛苦，台中與高雄不分藍綠，都是友好城市，必定竭盡所能提供協助。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-15 16:00:17
藍營立委吳斯懷等人今點名高雄市長陳其邁，指2011年台中阿拉夜店火警，造成9死13傷，當時還是立委的陳其邁，批評當時的台中市長胡志強「要死幾個人才下台？」今天城中城大火46死41傷，請問陳其邁要不要下台？
胡志強尚未回應此事，國民黨台中市長盧秀燕昨晚在臉書發文，感謝高雄警消奮不顧身與醫護全力救治，也對亡者和傷者表示不捨，並祈願傷亡不再增加。
盧秀燕今早出席小黃公車記者會，回應媒體詢問時表示，此時陳其邁市長與高雄市政團隊非常辛苦，如果需要協助，台中與高雄不分藍綠，都是友好城市，必定竭盡所能提供協助，也期盼受傷的民眾能早日康復。
盧秀燕也提到，台中市高樓大廈多，過去曾有火災前車之鑑，市府這幾年來對公安檢查更加要求，市府會持續加強市民火災防範教育宣導、落實各項檢查，共同守護市民安全。