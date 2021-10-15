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第11輪疫苗突襲加開　莊人祥：BNT還有11.2萬名額

▲指揮中心昨（14）日無預警加開BNT疫苗施打對象，新增27萬人符合接種資格，目前已有4.8萬人完成預約。(圖／NOWnews資料照)
▲指揮中心昨（14）日無預警加開BNT疫苗施打對象，新增27萬人符合接種資格，目前已有4.8萬人完成預約。(圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-15 16:10:31

新冠疫苗第11輪開打！但指揮中心昨（14）日無預警加開BNT疫苗施打對象，新增27萬人符合接種資格，目前已有4.8萬人完成預約。指揮中心發言人莊人祥今（15）日表示，11輪的BNT疫苗還有11.2萬名額，目前只有4萬多人預約，「針對11期可以預約先預約，沒辦法到12期再預約都沒問題。」

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莊人祥表示，昨天加開第11輪，在10月13日前有在預約平台登記、44歲以上民眾都可預約第一劑，預約時間為今日上午10點至下午6點，施打日期為10月17日至10月21日，最新統計有27萬人符合資格，現在有4萬8千多人完成預約。

第11輪BNT施打對象，需符合10月6日前要意願登記的條件，且為47歲以上民眾、22歲至12歲民眾、18歲以上第九類民眾，十天內三度加開施打對象，包含從47歲開放至44歲以上施打、10月6日前登記民眾改為10月13日登記前都能預約。

莊人祥表示，目前第11輪BNT還有11.2萬名額未額滿，這些人都符合資格，目前已有4萬多人完成預約。他說，會先針對第11輪來預約，可先預約就先預約，沒辦法的人，改到第12輪預約也可以。

▲10月15日本土確診個案再度加零。（圖／NOWnews製表）
▲10月15日本土確診個案再度加零。（圖／NOWnews製表）
▲10月15日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲10月15日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製表）
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