六堆秋收祭共下來做客　歡慶客庄豐收

客委會客家文化發展中心六堆客家文化園區舉辦「2021六堆秋收祭-共下來做客系列活動」，將於10月23日正式登場，於今(15)日舉辦宣傳記者會，由客委會副主委鍾孔炤、客家文化發展中心主任何金樑、高屏縣市政府、六堆12鄉區公所及周邊學校代表等，共同進行「六堆喜事－收成滿滿」儀式，各鄉區端出豐收的作物及特產，展示秋收祭豐收愉快的景象。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-15 17:57:53
記者會中特別請客家委員會副主委鍾孔炤正式開通「十載好玩-樂秋收手遊」，這款手遊15日起開放民眾下載體驗，結合了六堆12鄉區人文地景、祭典、產業等特色，透過猜題、配對、點擊、抓取、擲筊等遊戲方式，讓年輕族群透過遊戲認識六堆與客家還福祭儀文化。
今年適逢六堆300慶典及六堆客家文化園區10周年，特別以「共下來做客」為主題，規劃一系列「謝天還福祭儀」、「客慶豐收開幕式」、「客庄走尞遊程」、「農村主題體驗」、「環境劇場」、「野餐趣」、「露營體驗」、「星光路跑」等跨三週假日之精彩活動。
鍾孔炤表示，客家人從傳統到現代皆會利用大自然節氣的變化，來調整一年的作息，是代代相傳的生活文化，春耕、夏耘、秋收、冬藏，這些都是以節氣作為農事運作的準繩，是非常有規律及智慧的天文學識。
六堆秋收祭已邁入第6年了，今年是六堆客家文化園區開園10周年，同時也是六堆300年，於10月23日開幕式當天首先透過「謝天還福祭儀」來表達對大自然萬物的崇敬及感恩，再邀民眾共同體驗「滷黃梨醬、藍染、疊盤花、積福菜」等，要帶大家共下認識、體驗六堆。