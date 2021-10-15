《酒鬼》瑜伽女神喝醉！胸罩當頭帶 告白學生靠吃藥爆瘦
韓劇《酒鬼都市女人們》找來李善彬、韓善伙、鄭恩地，與Super Junior始源4位演員攜手合作，故事講述將「喝酒做為一天的結束」奉為人生信仰的3名女人，無論遇到什麼疑難雜症，都先喝再說。預告中，飾演瑜伽老師的韓善伙，喝醉後將內衣當髮帶、眼罩，甚至口出狂言跟學生說：「都靠吃藥減重！」行為相當失控。今（15日）4位主演出席記者會，始源澄清3位美女並非劇中可怕，私下充滿女人味，相處起來非常愉快。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-15 16:38:20
李善彬飾演綜藝節目企劃安昭熙，被旁人稱為「搏命的鬥雞」。她準備角色前看了原作，發現身邊不少好友也都看過，感受到這部作品的人氣不容小覷，因此努力呈現日常生活裡，大家努力生活的模樣，希望能引起觀眾的共鳴。導演金正植透露拍攝期間為真實呈現喝酒的氛圍，演員們都會適當的喝一點，3位女主角喝酒臉紅的模樣都不是靠化妝，對此，鄭恩地提到：「我喝一點酒就臉紅，很羨慕善伙姐姐和善彬幾杯下肚都看不出來。」
韓善伙劇中詮釋為酒深深著迷的瑜伽老師韓智妍，常帶著滿身酒氣上課，面對學員詢問如何減重，竟直言不諱自爆：「我都靠吃藥！」坦率個性和優雅身段的極端對比十分吸睛。韓善伙自認跟韓智妍性格相近，說：「我愛喝酒，酒就像魔法飲料，讓人可以瞬間放下疲累的感覺，溫暖人的心靈，感覺特別好。」她平常除了在雨天愛喝燒酒，其他日子什麼酒都可以，不過隨即澄清自己並非像韓智妍那麼會喝，羨慕劇中角色的好酒量。
鄭恩地飾演以摺紙為主題的影音創作者姜芝久，她為了拍攝花不少時間練習摺紙，開玩笑說透過這次演出，找到自己隱藏的新技能。鄭恩地劇中沉默寡言，遇到好友和酒精便判若兩人，每次喝醉就會自以為是小狗，睡在自家院子裡的狗屋，可愛又瘋狂的行為相當爆笑。
始源為貼近劇中綜藝節目製作人姜北九的形象，觀察到身邊的製作人，常忙到連刮鬍子的時間都沒有，因此決定頂著濃密頭髮和鬍子示人。談及與3位女主角合作，李善彬最讓他感到不一樣，原以為是女人味十足，沒想到卻格外灑脫，韓善伙就如外表般開朗、美麗，鄭恩地則非常男孩子氣，能有機會一起演出非常愉快。《酒鬼都市女人們》10月23日起，每週六在愛奇藝國際站播出。
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