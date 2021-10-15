代理BNT涉嫌內線交易？東洋重訊初步說明

針對台灣東洋爭取代理德國BNT疫苗破局，外界質疑涉內線交易，今（15）日有多名高階幹部遭搜索。為此，公司發出重訊表示，將全力配合士林地方法院暨法務部調查局調查相關事宜。
記者許家禎/台北報導
2021-10-15 16:30:35｜2021-10-15 16:34:21
士林地檢署今日指揮調查局台北市調查處搜索台灣東洋等處所，約談高階幹部等人到案釐清案情。東洋去（2020）年重訊公告取得德國BioNTech（BNT）的COVID-19疫苗有條件授權，但同年11月3日表示授權破局，而檢調獲報，東洋內部有人涉嫌在宣布取得有條件授權、終止洽談授權等訊息公開前，買賣東洋股票，涉及內線交易。
東洋下午發出重訊指出，針對釐清公司洽談代理新冠肺炎疫苗衍生部分員工涉及違反證券交易法嫌疑，公司將全力配合檢調單位調查。並表示公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。目前對公司財務業務沒有影響。
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