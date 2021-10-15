本周基因定序共3例Delta 突破性感染累計達28.4%
指揮中心今（15）日公布自8至14日境外移入病毒基因定序結果，共有3例屬於Delta病毒株，另外，自7月至今，共510例境外移入中已發現145例突破性感染，累計達28.4%。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-15 16:32:21
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，3例境外移入Delta，分別來自於美國與新加坡，其中案16394、16421接種過二劑BNT疫苗，屬突破性感染。「從中可以看出，最近幾個禮拜境外移入雖然每天都有個案，但都是病毒量偏低、CT值偏高超過30以上，這與國際疫情相對趨緩有關。」很多入境的陽性個案病毒量並不高，可能是先前已經確診過、或是未確診但已經感染一陣子，被驗出復陽或殘陽。
至於今日新增的4例境外移入個案，皆有打過疫苗，屬突破性感染，其中案16432、16435接種過二劑科興，案16433接種過二劑莫德納，案16434接種過一劑嬌生疫苗，確診CT值介於31至35之間，算病毒量不高的狀況。
羅一鈞指出，自7月至今，共有510例境外移入病例，其中有145例屬突破性感染，占比28.4％，其中BNT占52例，其次是AZ疫苗33例，第三為科興20例，嬌生11例、莫德納10例、國藥疫苗9例，不過羅一鈞提醒，疫苗廠牌數據只能反應國外入境旅客常接種的廠牌，不跟廠牌本身保護力直接相關。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。