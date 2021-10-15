考量接種群眾年齡　北市開放預約AZ疫苗夜間施打

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，全台各地的疫苗施打也持續在進行中。而為了有效進行接種分流及考量到民眾接種的時間，台北市副市長蔡炳坤表示，由於緊接著而來第12期的疫苗接種，將同時開放三種疫苗同時接種，因此將會分別安排不同的場域施打不同的疫苗。而其中AZ疫苗施打的對象開放至38歲以上的青壯年，考量民眾上班時間影響，因此將會首度開放「夜間施打」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-15 16:43:20
蔡炳坤表示，18日起中央將依序開放BNT第一劑、AZ第二劑以及莫德納第二劑的預約，而施打時間則是在22日至27日。為了有效區分三種疫苗的施打場域以及狀況，蔡炳坤表示，由於莫德納第二劑的開放對象多數為長者，因此交由地方診所進行施打，預約地點僅開放地方診所供民眾預約。
至於第二劑AZ疫苗，則是38歲以上青壯年都可以預約，考量到民眾可能卡到上班時間，所以首度開放「夜間施打時間」供民眾預約，時段則為晚上6時至9時，場域則選在花博爭艷館，若有需要的民眾則可以多加利用。至於BNT疫苗第一劑，這次是開放到30歲以上的民眾預約，蔡炳坤也宣布將交由「醫院」進行施打。
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