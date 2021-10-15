詹皇、AD瘋《魷魚遊戲》！湖人6連敗 球迷：熬夜追劇？
韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起超高討論度，讓這股「韓風」一路吹進歐美國家，連NBA巨星「詹皇」詹姆士（LeBron James）、「AD」安東尼戴維斯（Anthony Davis）都無法抗拒其魅力，2人被看到討論《魷魚遊戲》大結局。湖人隊今（15）日對上國王隊敗北，這也是湖人隊熱身賽以來6連敗，讓不少粉絲忍不住調侃，是不是詹皇和安東尼戴維斯這陣子都在熬夜追劇，才導致精神不濟而輸球。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-15 16:51:42｜2021-10-15 16:55:31
根據外媒報導，詹皇問安東尼戴維斯有沒有看追完《魷魚遊戲》，接著又說：「但是我不喜歡結局，我知道他們會拍第二季，但是男主角在幹嘛呀！？快點上飛機去見你的女兒呀，到底在做什麼？」從對話中可見詹皇相當入戲，也不贊成男主角最後的決定。
安東尼戴維斯則是認為，男主角既然已經贏了這麼多錢，就應該好好利用這筆錢，除了搭飛機去找女兒外，也應該試著重拾和前妻之間的感情。由此可見《魷魚遊戲》的魅力實在無法擋，不但在亞洲聲勢高漲，連歐美國家都造成超高討論度，甚至連看不到《魷魚遊戲》的大陸，都因為盜版猖獗，導致《魷魚遊戲》多次登上微博熱搜。