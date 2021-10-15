疫苗批號誤植、混打問題多　莊人祥一一回應

疫苗不只混打問題，還出現有醫療院所誤植批號烏龍，指揮中心發言人莊人祥今（15）日表示，未來希望批號管理，研擬防呆機制，避免人工誤植問題。另外在疫苗混打問題，莊人祥再度重申，有疫苗過敏問題需要混打的民眾，可以請醫師寫診斷證明或是通報不良事件，依照醫師指示就能進行混打。
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-15 17:01:42
莊人祥表示，根據目前調查，共有3家院所將疫苗批號誤植為10月3日屆效的這批疫苗，其中2家在台北市，包括中心診所以及康寧醫院，共誤植491筆、新北市劉宜光診所則誤植49筆，未來也希望批號管理，研擬防呆機制，透過電子系統介接，可避免人工作業不小心誤植問題。
另外，針對疫苗混打問題，莊人祥重申，目前是第一類醫療人員有開放首劑接種AZ，次劑可接種mRNA疫苗，或是因為對某種疫苗發生過敏反應，或是有嚴重副作用，可以請醫師寫診斷證明或通報不良事件，就會拿到不良事件通報，就可以依照醫師指示下做混打。
莊人祥針對混打問題補充，有其他國家研究還有我們國家自己研究還在進行，，這部分AZ加mRNA第一類醫事人員都可以混打，等後續這幾類疫苗供貨確定才會討論AZ加BNT混打的情形。
「年底我們會希望兩劑接種率達到6成以上」，目前有簽約的疫苗到貨部分，向莫德納採購為3500萬劑，全部到貨要等到後中，而部分的AZ、莫德納、BNT在年底前獲率續到貨，不過要等BNT共1500萬劑到期預計要到明年。
※【NOWnews 今日新聞
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