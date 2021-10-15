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日本擬第6度贈台疫苗　外交部：由衷感謝

▲日本外務大臣茂木敏充15日表示，日本打算再追加提供疫苗給台灣。而若屬實，將會是日本第6度贈與台灣AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外務大臣茂木敏充15日表示，日本打算再追加提供疫苗給台灣。而若屬實，將會是日本第6度贈與台灣AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

記者丁上程／台北報導

2021-10-15 17:03:50

日本外務大臣茂木敏充於今（15）日上午宣布，日本政府決定研議追加援贈台灣AZ疫苗，以協助對抗疫情。截至目前為止，日方已經五度提供AZ疫苗給台灣，累計至今共390.4萬劑。對此外交部方面表示，對日方的隆情厚誼與善意，表達誠摯感謝與歡迎。

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外交部發言人歐江安表示，台日關係向來密切友好，兩國人民心手相連，雙方在人道救援與公共衛生領域相互扶持，不僅是患難見真情的體現，更是鄰國友好關係的優良典範。

歐江安說，日前我國為感謝日本政府五度援贈台灣疫苗，曾捐贈1萬台血氧儀及1,008台製氧機，獲致日本朝野各界的肯定。此次日本第六度對台灣捐贈疫苗，將可協助提升我國疫苗覆蓋率，我國政府與人民對此銘謝在心。

歐江安強調，台灣與日本無論面臨何等嚴峻威脅或挑戰，均在最關鍵的時刻彼此扶持、堅韌友誼難能可貴。我方深信未來透過彼此的攜手合作，必能共渡難關，早日回復雙邊的熱絡互訪及交流。

歐江安直言，台日共享自由、民主普世價值，日本是台灣極為重要的朋友，也是關係密切的互頼夥伴，我國政府由衷感謝日本不斷協助台灣有效防疫，並盼在既有的穩固基礎上，繼續深化雙方各領域的友好合作關係。

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