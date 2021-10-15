疫情下移工人數跌破70萬　營造業流標、長照人力短缺

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台灣製造業、營造業相當仰賴移工勞動力，移工進不來讓這兩個產業首當其衝。根據行政院公共工程委員會統計，2021上半年有183件公共工程招標5次以上，因缺工導致諸多工程遲遲未能開工，也讓政府須花費更多經費於同一建設上。美國人力派遣機構萬寶華（ManpowerGroup）也針對台灣企業界徵才狀況進行調查，發現66%台灣雇主找不到適合的員工，其中以製造業及工程建設業高居前兩名。
此外，台灣的長照高度仰賴外籍看護，全台23萬家務移工中，有75%來自印尼，自去年12月我國暫緩印尼移工入境後至今已經300多天，對照護人力的衝擊顯著。雇主更難找到看護工、等待時間拉長、聘雇成本拉高、仲介趁機收買工費等亂象頻生。
不僅如此，在家務移工基本工資僅17,000元，勞動待遇不如產業移工的情形下，全台缺工的大環境也吸引不少家務移工轉職到製造業工作。據統計，2020年外籍看護工轉去工廠上班不到300人，可是今年1月轉職的就有247人，經濟弱勢雇主無力提高給薪留人引發民怨，勞動部為安撫雇主遂通過修正法案限縮家務工跨行轉職自由，進一步犧牲移工勞權。
上述缺工亂象使得勞雇雙方深受其害，追根究底是長照制度不夠完善。家庭照顧者總會2019年統計，全國80萬失能、失智老人和身障者中，有42%是由家人獨力照顧、30%聘雇外籍看護，僅12%人使用機構服務、16%人使用長照居家服務。換言之，家屬和移工負擔的照顧能量高達72%，說明長照制度欠缺完善，民眾使用度不高，導致長照一直維持依賴外籍移工的模式，才會一遇上疫情缺工就大受衝擊。
儘管勞動部正在研擬鬆綁移工入境的限制，有望盡快恢復移工引進緩解缺工問題，但本次缺工也凸顯出產業與長照本身的缺失，在研擬重啟移工入境之餘，也應趁機檢討相關的制度性問題，面對未來的挑戰才能更具韌性。