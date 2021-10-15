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東洋再發聲明「意外與震驚」　全力配合檢調調查釐清真相

▲針對媒體報導檢調到公司搜索一事，東洋發聲明表示「意外與震驚」，但全力配合檢調調查釐清真相。圖為資料照片（圖／東洋提供，資料照片）
▲針對媒體報導檢調到公司搜索一事，東洋發聲明表示「意外與震驚」，但全力配合檢調調查釐清真相。圖為資料照片（圖／東洋提供，資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-15 17:46:41

針對媒體報導檢調於今（15）日因台灣東洋公司引進BNT疫苗一事，到公司搜索。台灣東洋公司除重訊外，也再發聲明說明當初引進BNT的過程，強調相關會議人數眾多，也跟員工宣示不得利用消息買賣股票。公司表示，一貫堅持落實公司治理原則，將配合檢調調查，期望早日水落實出。

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台灣東洋指出，公司去年引進BNT疫苗是為了協助政府預防疫情，並非為了增加公司獲利，雖然事後因故未能引進疫苗，但在引進過程中，因涉及代理商、供應商以及與主管機關溝通等，會議人數眾多，公司也向員工鄭重宣示，不得有利用此消息買賣股票的內線交易行為。

台灣東洋表示，去（2020）年10月12日，台灣東洋公司股票出現異常交易及股價有大幅波動後，公司隨即對公司內部經理人進行清查，並未查獲有提前利用此消息買賣股票的情形，今日檢調對公司共計12位員工進行搜查，令公司感到意外與震驚。

台灣東洋公司強調，將全力配合檢調的調查，期待檢調早日查清事實，若萬一真有員工涉及內線交易，不論層級多高一律嚴懲不貸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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