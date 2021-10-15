爬山泡咖啡怎樣才有儀式感？過來人曝心得：上玉山實測過
台灣近期露營風氣超夯，不過要說到流行的戶外活動，爬山更是許多民眾身體力行支持的選擇。就有網友指出看到有人帶整套手沖咖啡的器材上山真的很佩服，好奇詢問大家登山用的泡咖啡器材都會怎麼處理？問題一出，許多過來人紛紛大方分享親身經驗，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 18:38:11
原PO在PTT發文，詢問大家到爬山時如果要喝咖啡，是會「泡好放保溫瓶帶上山」？還是「用保溫瓶的熱水現泡」？又或是「現場燒開水泡？」更透露聽說有人帶整套手沖咖啡的器材上山，讓原PO不禁直呼「真的很佩服！」
爬山喝咖啡的問題引發熱議，就有位內行網友發文分享自己的心得，認為山上喝咖啡就是「在喝一種氛圍」，在山上煮咖啡可以「合情合理的混時間」，不然辛辛苦苦走上山，打完卡就下山也太空虛。
該位網友進一步透露自己「逐漸進化」的登山喝咖啡功夫，一開始只帶了三合一沖泡粉，後來換成星巴克的VIA即溶粉，再之後變成背了摩卡壺跟手搖磨豆機上山，加上爐頭在山頂上用摩卡壺煮。現在則最常在山上手沖，因為手沖的器材沒想像中的重，而且最大優點在於「續壺很容易」，沖完之後濾紙連粉拿起來丟垃圾袋，清潔方便又很適合和一群人一起分享。最後該位網友更強調上述泡咖啡的方式都在「玉山頂上實測過」，獲得許多鄉民大讚專業。
另外也有網友認為，「爬山帶冰釀或冰滴就好了」、「現場泡最有儀式感，不想帶磨豆機就濾掛式」、「大家要記得無痕山林喔」、「咖啡渣不要倒山上就好」。（編輯：倪浩軒）