季節交替皮膚乾巴巴　眼乾糊矇也好困擾

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許多人面對眼睛乾癢、不適，總會想說：「用生理食鹽水沖掉眼睛表面的雜質、異物眼睛就不會癢或有異物感吧！」、「點一個涼涼的眼藥水，眼睛癢、血絲的問題都被解決了很方便！」這些日常的習慣，其實都是錯誤觀念，甚至會讓乾眼疾病的症狀加劇！面對這些因氣候所產生的眼睛不適，除了服用抗過敏藥物、正常規律作息外，醫師表示，正確的治療方式也是重點之一，倘若延後治療、使用錯誤方式緩解都可能會造成乾眼疾病加劇！
生理食鹽水的功效是沖洗眼表髒汙，只適合用在緊急的清理，過度使用反而會破壞眼表面的淚膜，導致水分更容易蒸發，乾眼症狀反而會加劇！而開架式的眼藥水，大多是透過血管收縮劑去減少血絲的產生，醫師也表示，眼睛發紅有血絲其實是在釋放警訊，如果使用這種方式去壓抑，不僅沒有達到緩解，反而會延後後治療，造成眼睛不適的情況惡化。了解生理食鹽水、人工淚液、開架式眼藥水的差別， 我們可以從各個產品的成分、功效、補水效果去認識彼此之間的差異。
挑選適合乾眼疾病的眼睛保健品時，第一步便是了解眼睛的構造，眼睛的表面有一層薄薄的淚膜，主要的功能是保持眼睛的濕潤，防止水分流失，而淚膜又可以分為脂質層、水層、黏液層，所以治療乾眼疾病不只是補水而已，更重要的是讓淚膜穩定、脂質層正常分泌、強化鎖水。人工淚液除了補水外，更重要的是能夠修復眼表面的細胞讓讓淚膜更穩定，保護水分、穩定油脂分泌，除此之外，添加鎖水因子也能夠延長淚水在眼表面停留的時間，同時達到「鎖水」、「補水」、「安全」三項保護，讓眼睛水亮不乾澀。
近年來，生活型態的轉變，乾眼疾病成為許多人的困擾，除了減少3C產品的使用時間、睡眠充足、作息正常外，更重要的是及早發現及早治療，許多人都是因為自我誤判，導致眼睛乾澀問題惡化。醫師也提供幾項可以從生活中簡單判斷是否罹患乾眼疾病的方式，除了乾澀、異物感之外，有時看文件時視力不清楚、晚上眼睛容易乾澀、眼睛表面三點鐘及九點鐘方向有較多血絲產生，都有可能是乾眼疾病悄悄找上門！除了即時就醫治療外，也可以諮詢醫師使用人工淚液，養成固定使用習慣，讓鎖水、補水雙管齊下，眼睛乾澀不再是日常煩惱，輕鬆告別糊矇族。