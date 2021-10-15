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捕獲《魷魚遊戲》野生憲哥魔王！同框美女太太、6歲帥兒

▲李秉憲1家3口同框照曝光。（圖／當事人IG、Netflix）
▲李秉憲1家3口同框照曝光。（圖／當事人IG、Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-15 19:03:50

南韓影帝「憲哥」李秉憲因擔任《魷魚遊戲》遊戲魔王，再締造高人氣，他13日帶著女神老婆李珉廷與6歲帥兒出席畫展「KIAF ART SEOUL 2021」，一家三口同框照瘋傳，他鮮少曝光的6歲帥兒暴風抽高模樣曝光，掀起熱議。

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畫展「KIAF ART SEOUL 2021」13日開幕，BTS成員V昨出席引起暴動，李秉憲也帶著李珉廷、6歲兒子現身看展，有畫廊相關人員PO出與李秉憲一家三口的合照，表示很開心能見到年輕又熱愛藝術的李氏夫妻。

▲李秉憲（右）帶著老婆李珉廷（左二）、兒子看畫展。（圖／當事人IG）
▲李秉憲（右）帶著老婆李珉廷（左二）、兒子看畫展。（圖／當事人IG）
特別的是，李秉憲的兒子過去鮮少曝光，這次意外被民眾公開，年僅6歲的他，身高就超過167公分高的媽媽一半，好基因讓網友讚嘆。

李珉廷日前PO出兒子的貼文，上面寫著：「媽媽我愛妳，我好開心『珉廷』是我的媽媽。」對此李珉廷解釋：「我常常說『我好開心我們俊厚是我的兒子』...他就把我的這句話抄進去...」意指6歲兒還不會使用敬語，就直呼她的名字，但童言童語無傷大雅，貼文吸引超過4萬多人按讚，回應熱烈。

此外，李秉憲已是享譽國際的知名影帝，但近期因出演《魷魚遊戲》，在劇中擔任遊戲魔王，大彩蛋驚呆觀眾，他名聲也因此再攀升。

▲李秉憲飾演《魷魚遊戲》的黑衣魔王。（圖／Netflix）
▲李秉憲飾演《魷魚遊戲》的黑衣魔王。（圖／Netflix）
▲李珉廷跟李秉憲今年結婚8週年，當天曾發文放閃曬恩愛。（圖／李珉廷IG）
▲李珉廷跟李秉憲今年結婚8週年，當天曾發文放閃曬恩愛。（圖／李珉廷IG）
▲李珉廷是知名演員，長相也是女神等級。（圖／李珉廷IG）
▲李珉廷是知名演員，長相也是女神等級。（圖／李珉廷IG）
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