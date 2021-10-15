東洋代理BNT疫苗涉內線交易？採購卡關始末一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
東洋喜獲BNT代理權 刺激股價連日漲、交易量大增
國際新冠疫情大流行，大幅增加各國對新冠疫苗的需求，我國不只政府努力跟各大生技廠商洽談疫苗採購，民間也盡全力尋求代理權。
台灣東洋藥品再2020年10月12日召開記者會，在董事長林全的主持下，東洋宣布得BNT新冠疫苗的代理權，最快在明（2021）年第一季就能引進1000萬劑，總量最多可達3000萬劑的疫苗，供1500萬人施打。
消息刺激東洋股價個日跳空漲停，接著連日大漲，一路從67.8 元飆到 90.3 元；日交易量從先前的日平均400張，一下爆漲至3萬多張。
在東洋和BNT協商的過程中，有台商指控此疫苗為德國BioNTech SE公司與中國大陸復星醫藥共同合作製成，掀起BNT疫苗的「中資」疑慮，不過東洋藥品也立即澄清，強調德國BioNTech SE為一已上市的德國公司，並非陸資企業，且疫苗的製造及其交易產生之金流、物流往來對象均在德國。
協商破局股價跳空跌停 東洋遭指「炒股」
但在一來一往之間，東洋臨時在11月3日突發出公告，宣布因授權條件未成，與德國BNT的代理權破局，並指出主因是BNT和衛福部對疫苗數量與價格談不攏，一直到授權協商期滿都未達有共識，因此台灣東洋只能終止洽談授權，無法如期代理該疫苗進口。
針對採購破局一事，東洋的說法卻與衛福部不盡相同，疾管署副署長、指揮中心發言人莊人祥表示，合作破局的最大原因為東洋一直未提供BNT的正式授權文件以及合約草案，等不到回應的狀況下，才沒進一步談及數量和價格；東洋再回應稱開立授權書要付訂金，協商破局卻要廠商承擔風險，直言「生意做不成為什麼要花錢」，導致採購計劃最後喊停。
BNT疫苗卡關衝擊東洋股價，11月4日東洋股價直接以跳空跌停價開出，開盤價71.9元，跌停委賣數量超過1.1萬張。
檢方獲報 搜索東洋總部傳喚26人到案
股市一片震盪、反彈聲浪高漲，國民黨立委曾銘宗等人要求金管會徹查，認為此事恐怕涉及股市內線交易，因在東洋宣布取得代理前，交易就已在早上爆量。曾銘宗說明，東洋過往日平均的交易量約300至400張，但在發布重訊前上午就交易了2405張，連日的大量還曾一日來到3萬多張；接著在11月2日，也就是宣佈終止授權談判前一天，東洋的交易量又再破萬張，高度質疑涉及內線交易，假借疫苗之名、行炒股之實。
此事引發社會議論，民眾針對炒股之嫌向檢調告發，控告台灣東洋股票交易狀況涉違反證券交易法，另有民眾也質疑疫苗的卡關恐怕還有「官商勾結」、涉及貪污，台北地檢署也對此事，指派檢肅黑金主任檢察官展開調查。
經檢方調查獲報表示，東洋內部人及親友涉嫌在宣布取得有條件授權，終止洽談授權疫苗等重大消息公開前，即買賣東洋股票，涉及內線交易。因此在今年10月15日兵分多路搜索後，傳喚位在基隆市、台北市、新北市、新竹市、台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣的住居所等26處犯罪嫌疑人到案說明。