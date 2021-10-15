《17歲的天空》讓楊祐寧愛上演戲 「是我最青澀的表演」
2004年於台上映的首部同志愛情喜劇《17歲的天空》，在17年後重返大銀幕，於今日（15日）上映4K數位修復版，讓觀眾重溫年少追愛的純真無畏，以及首次演出電影便榮獲第41屆金馬獎最佳新演員的男星楊祐寧一鳴驚人的演出，一舉奪下第41屆金馬獎「最佳新演員」。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-15 21:56:07
回想當時拍片的心境，楊祐寧表示從沒想過得獎的事，而是純粹享受表演帶來的樂趣：「《17歲的天空》是我的第一部電影，17年後再看到這部片還是非常喜歡，這是我最青澀、最直覺的表演。我是在這個很懵懂的時期真正開始愛上表演，所以這部作品對我而言非常有意義。」
而首次拍電影就挑大樑擔任男主角，楊祐寧坦言拍片最大的壓力不是降齡演出呆萌純真的17歲，也不是與Duncan周群達的感情對手戲，竟然是攝影機運轉時底片的聲音：「 我記得有一場我在沙發底下翻找東西的戲，拍了13次之多，攝影師那時候有來調侃我說『好囉！拍太多條囉！』雖然表面上笑笑，但對於第一次拍戲的我而言，其實心情很緊張，壓力也非常大。每當攝影機開始運轉時，聽著底片的聲音，現在回想還是印象很深。」
對於自己的電影處女作《17歲的天空》重新上映，楊祐寧也分享這部片對他的影響，「 這部片最歷久彌新的元素，我認為是在當時的大環境下，我們能夠打造出這類型的愛情喜劇，它是很單純、很純粹的作品，這股純粹讓它不管過了多少年還是很經典。我相信這部片帶給很多人很美好的回憶，也希望它可以持續帶給沒有看過的觀衆朋友新的想法和勇氣。這是我的第一部電影，我是從這部電影開始完成我的夢想，希望觀衆也可以擁有這樣的心情，能夠保有自己的夢想並且去實現它。」