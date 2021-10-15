離職後會休息多久再出發？網曝「黃金時間」：超過會軟爛
出社會工作一段時間以後，許多上班族會因為薪水多寡或生涯規劃而轉換跑道，另外最近受到疫情影響，也有不少人工作受到影響，選擇離職暫時沈澱一下心情。就有位網友好奇詢問大家，「離職過後大概會休息多久？」問題一出掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 22:55:41
原PO在PTT發文，透露自己最近時常覺得想換工作，雖然並沒有確切非離開不可的理由，但就是「覺得做夠久，差不多膩了」，興起休息一陣子後重新再出發的念頭，但還沒想好要停頓多久再開始找新工作。於是原PO好奇詢問大家，「離職過後大概會休息多久？」
而多數網友都認為「1～2個月」最剛好，「一個月差不多，邊休息邊找工作吧」、「2個月，然後又找工作找了2個月」、「一個月...不敢休息太久」、「覺得休息2、3個月就好，存款燒很快」、「超過2個月會糜爛」。
不過也有網友覺得，「無縫接軌，沒工作只會更焦慮，無法認真休息」、「沒工作會焦慮」、「一星期就不習慣了，閒不下來」、「沒找到工作前很難放鬆」。
但休息了更久的網友其實也有，「休了超過半年，終於有想工作的念頭了」、「大概半年，離職後當了四個月的偽大學生，上學的日子挺開心的」、「半年了，之前的地方讓我身心俱疲」、「我都休最少半年」。只能說每個人狀況不同，還是要規劃好適合自己的進出人力市場節奏。（編輯：倪浩軒）