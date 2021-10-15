黃子哲提住警器市占率　慘遭邱俊憲、林智鴻雙打臉

國民黨文傳會副主委黃子哲今(15)日指稱，高雄市裝設住警器的比例，六都的排名敬陪末座。針對上述指控慘遭綠營在地議員邱俊憲、林智鴻雙打臉指出，邱俊憲戲稱其所引用資料是韓國瑜市長執政時數據，現在卻拿來檢討市長陳其邁，根本是拿明朝的劍來斬清朝的官，林智鴻也認為，國民黨功課不做好、年份還搞錯，為了政治打擊而打擊只會再次傷害高雄市民。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-15 22:56:43
根據消防局的統計資料指出，近三年住警器預算編列及民間捐贈情形，108年預算編列100萬元，民間捐贈2,950顆。109年預算編列100萬元，民間捐贈8,600顆。110年預算編列150萬元，民間捐贈3萬0,983顆。111年：預算編列250萬元。
邱俊憲指出黃子哲所提出資料，統計資料時間是109年5月份，是國民黨韓國瑜市長執政時的成績，戲稱用明朝的劍來斬清朝的官；他強調，在陳其邁市府團隊的努力下獨居老人的部分已從74.1%提升至92.38%，低收入戶從51.8%提升至73.89%，身心障礙從也自16.08%提升至40.14%，認為國民黨是先射箭再畫靶。
邱俊憲也認為，在城中城火災發生後，仍有許多問題需要釐清處置，他抨擊國民黨不該在此時做政治打擊，淹沒改善人民安全的機會，也再次傷害高雄市民。
林智鴻則是提出從民國108年到111年預算編列與民間捐贈情形，強調陳其邁市長任內增加預算，明年度甚至比今年增加了100萬，也顯示陳其邁對於住警器的重視程度。
林智鴻也表示，他不想要拿韓國瑜跟陳其邁比較，但不比較就不知道陳其邁心中對住警器的重要。他說，108、109是韓國瑜當市長，陳其邁當選後編列110年預算馬上增加50萬，今年編列明年預算，再增加100萬，高雄民間各界也響應陳其邁重視程度，110年比109年捐贈增加超過2萬個。他也奉勸國民黨，此時此刻，即時的愛勝過政治口水的批判！