結婚生子是圈套？博恩自爆意外當爸：一直被老婆欺騙

揮別連日的脫口秀風波後，甫升格當爸爸的博恩終於露臉了！昨（15）日與這群人的董仔、木星連線IG直播，暢談結婚生子的感想，本來自豪擁有「無限開火權」的他，面臨身分意外轉變，笑說整個過程一直被老婆欺騙，非常過分，「從以前到現在都是一個圈套」！





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▲博恩笑談結婚生子過程，都是被老婆牽著走。（圖／翻攝ELLE IG）

博恩跟老婆大學時結識，從交往到結婚只有2、3年，他透露，起初不懂求婚事宜，就被老婆拉去銀樓，說只是試一下戒圍，訂做了兩個戒指，先放在博恩那裡，以後有機會使用，後來老婆又說，結婚前3年不想懷孕，規劃31、32歲生小孩，往前推差不多該結婚了，他沒意識到被逼婚，反而覺得很有道理，完全不疑有它，順理成章步入禮堂，沒想到婚後老婆又翻盤，根本沒打算生小孩。





夫妻原商量好當頂客族，博恩動念想結紮，結果去做檢驗，發現精子品質不良，受孕機率非常低，他開心得不得了，肆無忌憚地無限開火，今年初表演《雙聲道》專場時，老婆突然發現經期遲來，擔心影響博恩工作，不想造成另一半壓力，忍了兩天才告知懷孕好消息，「我快樂了2年，結果發生了機率非常低的這件事，我覺得我太太比我衝很多」。





公布生子喜訊後，博恩號召大家幫新生兒取名，眾人突發奇想，從「曾意外」、「曾想不到」、「曾的假的」都有，他笑說，「沒有一個喜歡的，全部都在亂」，自己很認真考慮過一個是「曾尷尬」，因為以後小孩被說「你好尷尬」時，就可以輕鬆回「你好」，說完又自己哈哈大笑，「他會恨我一輩子！」





被粉絲拱年底再拚一胎，博恩求饒說不要，目前照顧小孩，唯一的心願是睡飽、睡到自然醒！因為兒子不是很會吸奶，要一直喬角度，每4小時就得餵奶1次，他每晚11點後才能入睡，早上5、6點就得起床，已經黑眼圈上身。不過，他很滿意被護理師誇獎是「神隊友」，幫嬰兒洗澡、換尿布都很上手，老婆只要負責餵奶即可。





他還爆料月子中心非常可怕，餐點充實到不行，讓奶爸體重上升了不少，被拱脫衣秀身材時，他堅決不肯，還感嘆以前一個禮拜不吃就會瘦，現在減肥很困難，要花3個月才能讓體脂肪下降，結果沒多久就反彈到20。未來會是個怎樣的爸爸？博恩說，現階段看起來自己是黑臉，對小孩不會冒出娃娃音，還會直接說「幹嘛啦，不要再哭了啦！」沒辦法扮白臉， 以後還是讓老婆當白臉好了。



