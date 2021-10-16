名家論壇》李兆立／城中城大火　燒出危老建築的公安大洞

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只是，宣稱做了這麼多，46條人命，還不知道找誰討。
「500棟老舊住商混合，436萬戶老屋沒有強制設立管委會，公安兩大漏洞」
每次發生火警，第一個要問的，就是「消防安檢」是否落實，而這確實是城中城的一大問題，因為它不僅是一棟屋齡40年的老舊建築，還是一棟住商混合大樓，這兩個特性都恰好成為消防安檢的巨大漏洞。
先談「住商混合」，城中城的商用樓層停業後，就「依法」不必向主管機關進行防震及防火的「公安申報」，因此未被高雄市工務局列管。很不巧，這次的起火點，正好就是樓下的商用樓層，導致樓上無處可逃，釀成如此悲劇。
問題來了，樓高12層的城中城，其實原本應該被列管，當初是因為內政部說擔心「檢查人力不足」，所以1999年時發函各地方政府，説先針對15層以上大樓列管，之後再來處理15層以下的。一晃眼22年過去，請問人力不足問題解決了嗎？內政部說的「之後再處理」到底還要等多久？
像這樣的老舊住商混合大樓，全國初估有500多棟。這500多個公安未爆彈，內政部和各地方政府打算何時解除？
再談「屋齡40年」，除了建築本身老舊，同時也無法強制適用1995年開始施行的《公寓大廈管理條例》中，成立管委會的相關規定。一旦沒有管委會，不僅建物容易失修，安檢出問題後也找不到人負責改善，成為巨大漏洞。
更驚人的是，依據內政部自己公布的「內政統計通報」指出，全國屋齡30年以上的老屋約436萬戶，比例高達49％，形同「每2戶就有１戶」落在內政部所說「房屋老舊，不能強制設立管委會」的漏洞範圍。
對此，內政部宣示未來會修法來補足這個漏洞，並表示原來「未設管委會」的大樓有1.8萬棟，政府已經輔導了一半，還有8千棟要努力。問題是，光是前面難度較低的一半就花了25年，如果沒有這場大火，內政部也沒有修法計畫，原本打算還要花多久時間才能補完？
我們也想知道，在這漫長的四分之一世紀中，內政部和各地方政府心知肚明，這麼多的大樓就是沒有管委會，而裡頭都有住人，所以在政府浩瀚的輔導工程完成前，這些居民的安全由誰來幫忙把關？
「危老都更進度緩慢，政府不能兩手一攤，只靠天佑台灣」。
台灣全國房屋老舊的重大問題，其實早有許多討論，最後都丟給「都更」來面對。但由於長年都更效率不彰，因此2017年又通過了《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，但截至今年9月的內政部統計，全國僅通過1,783件都更案，相較於436萬戶老屋，實在是杯水車薪，緩不濟急。
都更為何進度緩慢，政府給出了很多理由，而部分理由也確實有道理。以城中城為例，過去曾經也談過都更，但卻遭遇產權混亂，不僅難以整合，許多所有權人甚至不在國內，導致頻頻流會。
下一個問題是，都更確實是最徹底的根本手段，但如果目前危老都更依舊難以克服重重障礙，那該怎麼辦？難道政府就此「兩手一攤，天佑台灣」？
「治本之前仍要治標，都更之前政府還是有事可做」
其實，面對這些老舊住宅的公安問題，政府並非毫無辦法。例如，類似城中城這樣的老舊建築，除了是公安漏洞，居住品質通常也相當低落。
對此，《住宅法》第40條就規定，地方政府「應清查」不符「基本居住水準」的住宅，並「得訂定」輔導改善計畫。至於身為中央主管機關的內政部，則是「應補助」地方政府去執行上面提到的清查及改善工作，以確保民基本居住水準。
但很明顯地，對於全國無數個城中城大樓，這些依法該做的清查和改善，都沒有真正做到。
當然，說到這裡或許也會有人說，這麼危險不好住的大樓，不要住就好了，哪來這麼多問題？但很遺憾地，正是由於各地社宅長期嚴重不足，房租近年又連年飆升，使得許多弱勢民眾只能選擇在此棲身。而正是因為他們資源不足，才更需要政府幫忙把關。
我們當然期待所有的危老建築能早日都更，讓市容更美觀，也讓居住更有品質，更讓公安更獲保障，但同時也必須務實面對，在「治本」的都更依舊前途茫茫的此刻，應該有做好這些「治標」的準備，不能放任這些未爆彈繼續威脅無數居民的安全，讓國人一次次心碎。
●作者：李兆立／政治工作者
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