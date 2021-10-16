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上午多雲時晴、下午東北風增強　北東天氣逐漸轉濕涼

▲氣象局指出，今（16）日上午各地大多為多雲到晴的天氣，下午起隨著東北風增強，北部及東北部水氣增加、逐漸有間歇性的降雨。（圖／NOWnews資料照片）
▲氣象局指出，今（16）日上午各地大多為多雲到晴的天氣，下午起隨著東北風增強，北部及東北部水氣增加、逐漸有間歇性的降雨。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-16 08:15:26

氣象局指出，今（16）日上午各地大多為多雲到晴的天氣，中南部地區午後局部短暫雷陣雨，下午起隨著東北風增強，北部及東北部水氣增加、逐漸有間歇性的降雨。溫度方面，西半部高溫約32至34度，東半部30、31度，入夜後東北風帶來涼空氣，北台灣及宜花深夜低溫約22、23度。

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氣象局表示，今（16）日上午各地大多為多雲到晴的天氣，但大台北山區、東半部地區偶有局部短暫陣雨，中南部地區午後局部短暫雷陣雨，下午起隨著東北風增強，迎風面的北台灣（北部及東北部）水氣增、逐漸有間歇性的降雨，晚上之後北台灣（北部及東北部）雨勢漸趨顯著，降雨較全面，並有局部大雨或豪雨發生的機率，花東也有局部短暫的陣雨，其他地區雲量稍增。

溫度方面，西半部高溫約32至34度，東半部30、31度，入夜後東北風帶來涼空氣，北台灣及宜花天氣濕涼，深夜低溫約22、23度，其他地區低溫24、25度，預計晚歸的朋友請留意天氣的轉變，適時增添衣物注意保暖。

東北風影響期間，包括今天下午起至18日清晨，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄及屏東沿海空曠地區易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，尤其中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及外島有出現4米以上浪高的機率，海邊活動或海上作業船隻請多加留意。

另外，第19號颱風「南修」位於台灣東方約4000公里的海面，朝東北方移動且皆在海面上活動，對台灣沒有影響。


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