上午多雲時晴、下午東北風增強　北東天氣逐漸轉濕涼

氣象局指出，今（16）日上午各地大多為多雲到晴的天氣，中南部地區午後局部短暫雷陣雨，下午起隨著東北風增強，北部及東北部水氣增加、逐漸有間歇性的降雨。溫度方面，西半部高溫約32至34度，東半部30、31度，入夜後東北風帶來涼空氣，北台灣及宜花深夜低溫約22、23度。
記者許家禎/台北報導
2021-10-16 08:15:26
氣象局表示，今（16）日上午各地大多為多雲到晴的天氣，但大台北山區、東半部地區偶有局部短暫陣雨，中南部地區午後局部短暫雷陣雨，下午起隨著東北風增強，迎風面的北台灣（北部及東北部）水氣增、逐漸有間歇性的降雨，晚上之後北台灣（北部及東北部）雨勢漸趨顯著，降雨較全面，並有局部大雨或豪雨發生的機率，花東也有局部短暫的陣雨，其他地區雲量稍增。
溫度方面，西半部高溫約32至34度，東半部30、31度，入夜後東北風帶來涼空氣，北台灣及宜花天氣濕涼，深夜低溫約22、23度，其他地區低溫24、25度，預計晚歸的朋友請留意天氣的轉變，適時增添衣物注意保暖。
東北風影響期間，包括今天下午起至18日清晨，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄及屏東沿海空曠地區易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，尤其中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及外島有出現4米以上浪高的機率，海邊活動或海上作業船隻請多加留意。
另外，第19號颱風「南修」位於台灣東方約4000公里的海面，朝東北方移動且皆在海面上活動，對台灣沒有影響。