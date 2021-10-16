恆大香港總部出售案破局 外媒：恐帶來重大打擊

中國房地產商巨頭恆大集團的債務危機，近日受到國際社會高度關注，為了有利資金周轉、解決債務困境，先前傳出恆大有意出售位於香港的總部，但據外媒消息，這場原訂17億美元（約475億台幣）的交易以失敗收場，恐再對恆大帶來嚴重衝擊。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-16 08:20:28
綜合《路透社》、《南華早報》等外媒報導，恆大原打算出售位於灣仔的香港總部給中國國企越秀地產，原本8月時幾乎已達成收購協議，但越秀董事會擔心，恆大未解決的債務問題會給交易帶來潛在複雜性，加上中國人民銀行週五公開批評恆大「管理不善」，最終導致交易破局。
恆大香港總部是該集團6年前斥資16.1億美元（約450億台幣）買下的，但隨著恆大債台高築，負債高達3000億美元（約8.4兆台幣），不得不考慮將香港總部賣給中國同行越秀地產，其他產業也在尋求出售。有消息人士聲稱，除了董事會反對，廣州政府也希望先審查恆大的整體財務狀況。截至發稿時間為止，恆大、越秀和廣州政府都未回應外媒置評的要求。
中國人行金融市場司司長鄒瀾表示，由於恆大管理階層誤判市場危機，加上過去盲目的擴張，導致經營和財務狀況惡化，將敦促它加快資產處置，以確保建設重啟。