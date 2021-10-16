台股收復16700關卡　市場重新聚焦有望展開反彈行情

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針對近月來投資人轉趨謹慎，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期負面消息多，但不預期對台股形成壓力。另外，市場擔憂半導體市場將反轉，但產業狀況仍熱絡，晶圓代工產能利用率未見反轉，預期2022年仍將維持高報價。
回到基本面，廖哲宏表示，台灣總經面良好，IMF近日上修台灣今年經濟成長預估至5.9%，明年仍有3.3%成長率。大盤最新預估本益比降至12.9倍，處於長期相對低檔。近期也可留意第三季財報效應，以及市場對於重要指標法說的正面反應。
面對台股從9月以來步入另一高波動期，廖哲宏表示，近期海內外各項利空消息持續並反覆淬煉台股，在短線累積漲幅大的情形下，高波動符合基本面預期的變化。建議投資人布局上仍宜躍過眼前紛亂，聚焦中長期成長的產業趨勢。譬如：高速運算、AI、電動車等長線成長趨勢並未改變，台灣半導體供應鏈在前述趨勢中又相對處於有利位階。
保德信高成長基金經理人葉獻文則指出，晶圓龍頭大廠法說會內容不論是毛利率、獲利、財測等皆大幅優於市場預期，且看好明年展望，將持續擴大全球生產據點，替近期走勢疲軟的台股注入強心針，也化解市場對於半導體產業訂單調整疑慮，激勵周五指數出現強彈。
此外，葉獻文表示，晶圓龍頭大廠報喜，有助於改善近期市場投資面過於保守，甚至出現利多不漲的投資氛圍，預期待台股第三季財報出爐後，市場將重新聚焦明年第一季展望，指數有望再展開作夢行情，而具有產品規格升級的電子股與相關供應鏈，最有機會能率先獲得市場資金青睞，傳產則是以解封後的消費潮、原物料漲價題材等為主。
葉獻文表示，事實上，從台股整體企業基本面並無改變，企業獲利年增率上看67%不變，經濟基本面也相當暢旺，國際貨幣基金(IMF)近日發布的報告，更是大幅上調台灣今年經濟成長率，自4月的4.7%一口氣調升至5.9%，調升幅度高達1.2個百分點，惟因台股整體基期墊高，市場預期明年成長力道可能有所放緩，加上長短料調整、中國大陸能耗雙控導致供應鏈利空、QE退場等訊息持續引發市場擔憂，台股近期才會出現利多不漲的弱勢局面，表現落後國際主要股市。
不過，葉獻文認為，這波拉回從另一個角度來看，也替台股創造了具有高度投資吸引力的優勢，目前台股本益比僅有14倍，投資價值浮現，加上疫情降溫、五倍券發放等皆有利於國內服務業等景氣回溫，進而帶動相關內需類股展開反彈行情，而科技股則有第四季銷售旺季支撐，而明年成長展望與能見度高之個股與類股，將會是優先受惠族群。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。