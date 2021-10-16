巴西逾1億人完整接種疫苗　有助改善疫情

我是廣告 請繼續往下閱讀
與美國相比，巴西的疫苗接種率迅速攀升。根據「用數據看世界」（Our World In Data）資料顯示，65%的美國人至少接種1劑疫苗，而巴西人的這一比例已經超過72%。
美國的每日疫苗接種量在4月達到頂峰，之後接種疫苗的速度不斷下降。巴西則在上半年因缺乏疫苗的緣故影響接種速度後，6、7月開始迅速加快，有幾天甚至有超過200萬巴西人接種疫苗。
巴西克魯茲基金會（Fiocruz）COVID-19觀察站6日發布的報告顯示，巴西人接種疫苗比例上升的同時，死亡率持續下降。
根據巴西各州衛生廳長委員會（Conass）的調查，過去7天的平均死亡人也大幅減少，目前巴西每天約有300人死亡，創2020年11月以來新低，2021年4月疫情最嚴重時，巴西每天平均死亡超過3000人。
這並不意味著每24小時有300人死亡值得慶祝，相反的，這個數字必須繼續下降才能顯示巴西疫情受到控制。
委員會的數據還顯示新增病例大幅減少：7月巴西創下每天新增7.7萬例的紀錄，目前降至1.1萬例，相當於2020年5月的水準。
除了對COVID-19病例和死亡產生積極影響外，接種疫苗還對與呼吸道感染有關的住院治療有明顯影響。
克魯茲基金會COVID-19觀察站報告顯示，在大多數巴西州，重症加護病房床位的入住率處於低警戒水準，目前只有聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）和巴西利亞聯邦特區的入住率分別維持在75%和83%。
根據最近幾個月發表的一些研究，住院和死亡大多集中在沒有接種或尚未完整接種疫苗的人身上，說明強化疫苗接種的重要性。
倫敦帝國學院（Imperial College London）最新報告指出，巴西的基本傳染數R值降至0.60，今年3月的R值曾高於1.23。
目前，巴西專家和流行病學報告均採取樂觀但謹慎的立場，這意味著必須繼續採取防疫措施，維持疫苗接種速度和戴口罩，以免疫情在未來後幾個月內惡化。
克魯茲基金會COVID-19觀察站報告指出，經過18個月的大流行，大家都希望盡快恢復某些活動，即使還有限制措施，但街頭人流明顯增加，民眾對舉行除夕和嘉年華狂歡節寄予厚望，這可能造成對全面鬆綁群聚活動形成錯誤印象。
基金會專家建議，最好還是避免群聚和人與人之間長時間近距離接觸，即使已經接種2劑或3劑疫苗，都應該繼續保持身體距離、戴口罩和清潔雙手。（編輯：高照芬）1101016