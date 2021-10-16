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東洋高層涉內線交易　總經理300萬交保

▲東洋高層涉內線交易，今（16）日總經理施俊良以新台幣300萬元交保。圖為資料照片（圖／東洋提供）
▲東洋高層涉內線交易，今（16）日總經理施俊良以新台幣300萬元交保。圖為資料照片（圖／東洋提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-16 09:46:52



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針對台灣東洋爭取代理德國BNT疫苗，外界質疑涉內線交易，昨（15）日有多名高階幹部遭搜索。為此，公司發出重訊表示，將全力配合士林地方法院暨法務部調查局調查相關事宜。據了解，檢方約談東洋總經理施俊良及多名高階主管共26人，今（16）日施俊良以新台幣300萬元交保，東洋重症醫療事業群副總經理屈志源以200萬元交保，其餘被告交保或請回。


台灣生技公司東洋藥品，於2020年10月12日召開記者會，在董事長林全的主持下，東洋宣布得BNT新冠疫苗的代理權，表示最快在明（2021）年第一季就能引進1000萬劑，總量最多可達3000萬劑的疫苗。消息刺激東洋股價隔日跳空漲停、連日大漲，一路從67.8元飆到90.3元。但過不到一個月（11月3日）就宣布採購破局，讓外界質疑當中涉及股市內線交易、官商勾結。


檢調獲報，東洋內部有人涉嫌在宣布取得有條件授權、終止洽談授權等訊息公開前，買賣東洋股票，涉及內線交易。士林地檢署昨日指揮調查局台北市調查處搜索台灣東洋等處所，約談高階幹部共26人到案釐清案情。今（16）日施俊良以新台幣300萬元交保，東洋重症醫療事業群副總經理屈志源以200萬元交保，其餘被告交保或請回。


高層遭檢方搜索，台灣東洋發出聲明表示，去（2020）年10月12日，台灣東洋公司股票出現異常交易及股價有大幅波動後，公司隨即對公司內部經理人進行清查，並未查獲有提前利用此消息買賣股票的情形，因此檢調對公司員工進行搜查，令公司感到意外與震驚。


東洋聲明中也說明當初引進BNT的過程，強調相關會議人數眾多，也跟員工宣示不得利用消息買賣股票。強調一貫堅持落實公司治理原則，將配合檢調調查，期望早日水落實出。


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