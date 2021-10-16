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罷免決戰！基進：降低鄉親對陳柏惟的誤會、將辦感性晚會

▲面對罷免案投票，台灣基進立委陳柏維持續其「100小時民主最後一哩路」徒步走遍選區行程，盼獲得鄉親支持，度過罷免危機。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲面對罷免案投票，台灣基進立委陳柏維持續其「100小時民主最後一哩路」徒步走遍選區行程，盼獲得鄉親支持，度過罷免危機。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-16 15:00:00｜2021-10-16 15:06:50

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，除了台中第二選區基層已經炒熱，台北政壇、媒體、網路輿論的討論度也居高不下，各界都關注投票結果。台灣基進黨主席陳奕齊接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，與民進黨秘書長林錫耀等人時時聯繫，有共識陸戰、空戰並行，除了勤走基層，更要讓大家知道，若罷免案通過恐會是骨牌效應，台灣恐持續內耗；另陳奕齊也透露，投票前一晚將會舉辦「不是這麼高度政治性」的晚會，以感性方式凸顯台灣人在很艱難處境之下仍一直支撐著的精神。

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▲台灣基進黨主席陳奕齊接受《NOWnews》專訪。（圖／記者黃宣尹攝）
▲台灣基進黨主席陳奕齊接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，若陳柏惟罷免案過關恐成骨牌效應，會讓台灣持續內耗。（圖／記者黃宣尹攝）
陳奕齊說，團隊持續觀察，網路、媒體上的議題，一直都與地方有些距離，地方主要還是針對陳柏惟個人去感受，也因此開始有抹黑或錯誤的訊息，讓陳柏惟的仇恨值被拉高。他表示，台灣基進深知，最後投票還是回歸選區基層，所以這陣子最重要的，就是要降低基層民眾對陳柏惟的誤解與仇恨值，也要澄清錯誤的資訊，讓大家在基礎上更理解陳柏惟。

陳奕齊也說，空戰當然也很重視，台灣基進的方式是聚焦讓民眾瞭解，「為甚麼會有這場莫名其妙的選戰？背後的意義是甚麼？」，要讓大家知道這是一葉知秋，可能會對台灣的民主機制造成傷害。有感這些之後，才有動力像自己身邊有投票權的鄉親討論，進而拉票。

陳奕齊也說，近來陳柏惟的座談會場子都很熱，地方組織獲得諸多迴響，畢竟在這個地方勢力強大的選區，此次罷免對民主、對未來想要參與這裡的選舉的人來說，是很大的傷害，絕對不能讓它過關，且這可能會是骨牌效應，後續無黨籍立委林昶佐也可能面臨罷免投票，年底又有公投，台灣都陷入內耗當中。 

談到與民進黨在此次合作，陳奕齊說，除了與林錫耀有過面對面會議之外，他們也有內部群組，時時都在聯繫。陳說，大家都同意陸戰跟空戰要並行，而此次選舉並不是傳統藍綠對決這麼簡單，如果講傳統藍綠對決，可能會陷入民進黨、國民黨的窠臼，但相信也有可能對民進黨不甚滿意，但是挺台灣的選民，所以這並不是一場民進黨或台灣基進的選舉，而是我國民主機制的保衛戰。

陳奕齊提到，在投票前的最後一晚（22日），台灣基進計畫辦一場「不是這麼高度政治性」的晚會，也要扣合台灣這100年來對民主的追求，如今這場選舉又是關鍵的一步， 台灣能否跨越過去留下來的家族勢力這座山，對民主深化是極大關鍵。

陳奕齊還說，國民黨在台灣是外來性的政黨，但他們不以台灣利益為優先，卻又是台灣民主機制中的重要角色；再者，面臨中國崛起，對台灣的野心雄厚，到底要怎麼面對，這場選舉的結果也都有所影響。

陳奕齊說，初步的規劃是一場溫馨的晚會，細節雖然還未定案，但朝幾乎不會有政治人物參加為方向，會以文化人為主，聚焦在陳柏惟與團隊走了很多天的苦行，大家也都很累了，就如同台灣人在很艱難處境之下仍一直支撐著的精神一般。

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