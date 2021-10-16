痛徹心扉　陳其邁：城中城大火醫療費用市府負責

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陳其邁表示，傷者的醫療費用，由市政府全權負責，社會局則以安置及協助家屬處理喪葬事宜為主，在安置的部分，短期內住民要回去城中城有困難，因此必須把他們妥善安置照顧好，臨時找不到地方的會協助先住旅館，這段期間有些是依親，有些要另行租屋的部分，若需租屋將給予6個月的租金補貼九萬元。
陳其邁也表示，住旅館過程若超過1個月還是會給予旅館延長。他承諾，半年內安置會一對一方式協助每一位住民做妥善安置。每位罹難者家屬的撫慰金及慰問金除了已發出的25萬社會局也將會做完整考量。
陳其邁也再次重申，他作為大家長，「市民受到傷害都是我的責任」，該接受調查他也不會迴避，會就災民安置，或是後續的老舊危樓處理，及制度改革都會善盡責任。
陳其邁指出，短期會全面體檢高雄市的大樓，目前30年以上無管委會有34座，初步發現有些老舊大樓裡有一些公安、消防危險因子，包括逃生及避難的設施、消防設備等等明顯不足，或待改善，下令就這些危險因子必須立刻去除。
至於，城中城大樓後續處理，陳其邁認為，他要求不管是技師公會報告，就未來使用是不是涉及到管理及建築物相關安全等問題，會用專案方式處理，讓市民安全受到保障，會就整體的公共安全做為最優先考量，也不排除會拆除。