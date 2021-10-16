若陳柏惟遭罷免 基進黨主席：對小黨來說絕對會是重擊
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，罷免結果也將會對僅有一席立委的台灣基進產生不同影響。台灣基進黨主席陳奕齊接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，當然也有做過最壞打算，如果陳柏惟最終被罷免，就如同2018年選舉意外全軍覆沒一般再次跌倒，這絕對會是重擊，「但即便如此，以基進的韌性，我覺得一定可以再爬起來」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-16 15:00:00｜2021-10-16 17:13:32
陳奕齊回憶，過去在籌組基進的過程中，被潑過很多冷水，但是台灣在中國這樣的惡鄰居旁邊，離上帝太遠、離中國太近，這是騙不了的事實，也讓人更加堅定、勇於嘗試。
陳奕齊說，2020年陳柏惟在台中市第二選區勝選，再加上罷韓成功，證明了就算只有一點點機會，真的去拚也是可能實現的，這對小黨來說是莫大的鼓舞。
陳奕齊說，如果陳柏惟最終被罷免，這對台灣基進來說，就如同2018年選舉意外全軍覆沒一般再次跌倒，這絕對會是重擊，「但即便如此，以基進的韌性，我覺得一定可以再爬起來」。
陳奕齊進一步談及2022選戰表示，台灣基進的目標就是要讓基礎固穩，希望在起家的高雄市、台南市議會能有黨團，屏東縣與嘉義市則可以在席次上有所斬獲。而如果陳柏惟最終遭罷免，當活棋去挑戰聯營縣市首長也不一定。陳奕齊說，基進從南台灣起家，中央黨部設在高雄，是值得驕傲的堅持，如此可以讓台灣的政治，有不同於北台灣的觀點。
陳奕齊也說，明年也預計在東台灣有所布局，至於台北市，也會考量到沒有縣市長候選人當母雞，可能在選舉過程中相對弱勢，要再看看民進黨等政黨的布局，以及衡量自身將扮演甚麼角色再做決定。