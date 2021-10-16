談陳柏惟罷免案　陳奕齊：嚴防罷免民主工具被玩殘

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陳奕齊說，透過一次一次的選舉，應該是要讓品質更好、民主制度更完善，但這次的罷免行動，已經離譜到罷免理由跟攻擊的理由都不一樣，相當弔詭，「我覺得這就是濫用罷免這個民主工具，進而把它玩殘、鬥臭」。
陳奕齊強調，這場選舉也讓他感到莫名其妙，比如陳柏惟過去的對手顏寬恒跑去當志工，還有隨著國民黨主席選舉落幕，當選人朱立倫接到中國國家主席習近平的賀電之後，整個罷免就熱了起來，前主席江啟臣、朱立倫都走到第一線，這匪夷所思。隨著這些事情發生之後，罷免的文宣、看板、宣傳車還有工讀生都出來了。
陳奕齊說，台灣基進是一個這麼小的政黨，根本沒有錢，即便很早就有幹部輪流進駐，選舉冷熱的主動性仍非操之在己。隨著朱立倫、顏寬恒、江啟臣等人有所動作，選舉突然開始熱起來，「但開始熱起來，也是莫名其妙」。
陳奕齊說，其實以全國縣市議員席次來看，國民黨絕對仍算第一大黨，這樣的泱泱大黨卻要來對抗只有一席立委的最小在野黨，好像一隻龐大的怪獸，突然來撕咬、集體罷凌陳柏惟，台灣基進起初還搞不清楚狀況。
陳奕齊說，黨內回神後，全部的幹部與志工，能去的就趕快全部到台中，交通、住宿、人力配置等問題，都是且戰且走下完成的，台灣基進可說是耗盡所有能量。他說，「有人問基進對罷免為甚麼沒有回應？不是不回應，面對龐大的怪獸，我們資源有限，只能慢慢地一塊一塊處理」。
陳奕齊談到，他持續深思為何朱立倫與顏家要冒險挺身，孤注一擲再這次罷免？藍軍大可2024重整旗鼓再來，這次撩落去，如果沒過，朱立倫上駟對下駟會傷得很重，絕對得不償失。
陳奕齊說，從這背後也觀察到，中國希望利用台灣的民主機制，玩殘台灣的民主。就像當初韓國瑜競選高雄市長一樣，用認知作戰、假新聞，那個就是第一槍。
陳奕齊說，不管罷免是否成功，此次過程已經讓輿論極端化，且近兩年台灣的選舉太頻繁，就會讓國人對民主機制厭惡、沒那麼有信心，這其實是錯誤也相當危險的事情。