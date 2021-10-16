存款放銀行12年！女一查「餘額幾乎歸零」 臉綠真相曝光
現今許多人都會將存款放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，中國大陸就有名婦人於2009年將一筆存款放在銀行，但12年過去後卻發現餘額幾乎快歸零，原因曝光後，也瞬間引來網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-16 11:50:58
據《新浪網》、《沸點視頻》等報導，河南省安陽市有名李姓婦人於2009年在銀行存了人民幣722元（約新台幣3137元），但她後來完全忘記這筆錢，一直到今年才突然回想起來。但詭異的是，當她準備將錢領出時，卻發現戶頭的錢幾乎消失，僅剩下2毛錢。
一筆錢突然消失無蹤讓李小姐十分不解，然而行員就對其解釋，表示該戶頭主要扣款項目為「各種管理費」，由於這筆存款長時間放置，12年的時間累積不少費用，因此最終被扣到僅剩2毛錢，讓李小姐無奈直言「如果晚來幾年還得倒貼？」
消息曝光後，瞬間就引來不少大陸網友討論，「把錢存到銀行需要扣各種管理費的嗎？而且12年共扣除了700幾元，真的是第一次聽說。長知識了」、「那乾脆不存銀行了，不漲還扣」；但也有人抱持存疑，「這麼多年的明細沒有打印查詢，只聽一面之詞就大肆批判銀行言之過早」。（編輯：陳雅雲）