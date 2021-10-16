東洋高層涉內線交易　董事長林全安撫員工內部信曝光

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台灣東洋昨日發出聲明表示，去（2020）年10月12日，台灣東洋公司股票出現異常交易及股價有大幅波動後，公司隨即對公司內部經理人進行清查，並未查獲有提前利用此消息買賣股票的情形，對檢調向公司員工進行搜查，公司感到意外與震驚。但強調將全力配合檢調調查、釐清事實，若萬一真有員工涉及內線交易，不論層級多高一律嚴懲不貸。
同一時間，東洋董事長林全昨日發給員工的內部信也跟著曝光如下。
各位同仁：
今（15）日檢調人員到本公司，對部分員工涉及內線交易進行搜索，可能有些同仁對此感到疑惑，在這裡我要向大家強調，台灣東洋是以正派經營及強調公司治理為目標的公司，對這次事件，公司處理的態度為：如果同仁是清白的，公司一定支持並協助維護同仁的權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。
公司去年洽談代理BNT新冠疫苗期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為，經過這次事件，希望同仁能記取教訓，嚴守法紀。台灣東洋要做一家有願景及正派的公司，希望同仁堅守崗位，為公司邁向國際化繼續努力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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