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東洋高層涉內線交易　董事長林全安撫員工內部信曝光

▲針對高層涉嫌內線交易，東洋董事長林全安撫員工的內部信跟著曝光。（圖／記者劉雅文拍攝，資料照片）
▲針對高層涉嫌內線交易，東洋董事長林全安撫員工的內部信跟著曝光。（圖／記者劉雅文拍攝，資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-16 11:53:50｜2021-10-16 11:55:52

台灣東洋爭取代理德國BNT疫苗，外界質疑涉內線交易，昨（15）日有多名高階幹部遭搜索，其中總經理施俊良以新台幣300萬元交保，東洋重症醫療事業群副總經理屈志源以200萬元交保，其餘被告交保或請回。為此，公司昨發出重訊表示，將全力配合士林地方法院暨法務部調查局調查相關事宜。而東洋董事長林全給員工的內部信也曝光，強調若同仁是清白的將維護同仁權益，但若有涉案公司也會嚴懲，希望同仁記取教訓、嚴守法紀。

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台灣生技公司東洋藥品，於2020年10月12日召開記者會，在董事長林全的主持下，東洋宣布得BNT新冠疫苗的代理權，表示最快在明（2021）年第一季就能引進1000萬劑，總量最多可達3000萬劑的疫苗。消息刺激東洋股價隔日跳空漲停、連日大漲，一路從67.8元飆到90.3元。但過不到一個月（11月3日）就宣布採購破局，讓外界質疑當中涉及股市內線交易、官商勾結。

台灣東洋昨日發出聲明表示，去（2020）年10月12日，台灣東洋公司股票出現異常交易及股價有大幅波動後，公司隨即對公司內部經理人進行清查，並未查獲有提前利用此消息買賣股票的情形，對檢調向公司員工進行搜查，公司感到意外與震驚。但強調將全力配合檢調調查、釐清事實，若萬一真有員工涉及內線交易，不論層級多高一律嚴懲不貸。

同一時間，東洋董事長林全昨日發給員工的內部信也跟著曝光如下。

各位同仁：

今（15）日檢調人員到本公司，對部分員工涉及內線交易進行搜索，可能有些同仁對此感到疑惑，在這裡我要向大家強調，台灣東洋是以正派經營及強調公司治理為目標的公司，對這次事件，公司處理的態度為：如果同仁是清白的，公司一定支持並協助維護同仁的權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。

公司去年洽談代理BNT新冠疫苗期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為，經過這次事件，希望同仁能記取教訓，嚴守法紀。台灣東洋要做一家有願景及正派的公司，希望同仁堅守崗位，為公司邁向國際化繼續努力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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