快訊／新北市新增1本土、零死亡　10境外移入確診　　

指揮中心表示，今日新增1例本土個案(案16446)，為新北市印尼籍30多歲女性，今(2021)年10月15日因離境需求自費採檢，並於今日確診(Ct值37.3，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性)。個案採檢時並無症狀，衛生單位已匡列3名接觸者列居家隔離，將持續進行社區調查與防治，以釐清感染源。
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指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(3例，案16436、案16443、案16444)、日本(案16437)、印尼(2例，案16438、案16440)、馬來西亞(案16439)、菲律賓(案16441)、英國(案16442)及柬埔寨(案16445)入境，入境日介於10月1日至10月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,707,857例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,689,950例排除)，其中16,336例確診，分別為1,698例境外移入，14,584例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。