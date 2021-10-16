新北新增1本土確診　指揮中心：可能5月職場感染

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增1例本土個案，及10例境外移入。指揮中心指出，該名個案16446為新北市印尼籍30多歲女性，Ct值37.3，初步研判應該是5月時在職場上感染，當時有匡列到做自主管理，可能潛伏期較長，現在已經是感染後期，時陰時陽的階段，未來也會做基因定序。
記者許家禎/台北報導
2021-10-16 14:36:34
指揮中心表示，今日新增1例本土個案，為案16446，為新北市印尼籍30多歲的女性產業移工，今（2021）年10月15日因離境需求自費採檢，並於今日確診，Ct值37.3，住院後採檢之核酸檢驗陰性、血清抗體陽性。個案採檢時並無症狀，衛生單位已匡列3名接觸者列居家隔離，將持續進行社區調查與防治，以釐清感染源。
指揮中心指出，案16446可能是在今年5月在職場上感染，當時有列為擴大採檢的對象並採檢陰性，她不是被匡列隔離而是自主健康管理，有可能因為潛伏期較長導致採檢不到，而該個案Ct值高，代表病毒很低，現在可能處在感染後期陰陰陽陽的階段。而該個案9月底離職，10月1日開始就未進入職場。
指揮中心進一步指出，目前匡列3名接觸者列居家隔離，包括2名她的友人、1名醫療院所的同仁。另外，未來也會針對該個案進行基因定序，但因為病毒量偏低，能否做出來未定，但如果有會再對外報告。至於血清抗體、IgM、IgG也會做檢驗來釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。