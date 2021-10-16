中國擬規定記者每年上課90小時 確保專業及「政治堅定」
綜合中媒報導，中國國家新聞出版署與人力資源和社會保障部15日公布《新聞專業技術人員繼續教育暫行規定 （徵求意見稿）》，聲稱為了培養、造就一支「政治堅定、業務精湛、作風優良、黨和人民放心的新聞輿論工作隊伍」，將要求持有記者證的新聞採編人員，每年必須接受不少於90小時的「繼續教育」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-16 12:07:22
根據這份暫行規定的內容，適用對象包含在中國國家新聞出版、網信、廣播電視主管部門批准設立的新聞單位從事新聞採編崗位工作，並持有新聞記者證的人員，目的是「推動新時代黨的新聞輿論工作，提供人才保證和智力支持」。
此外，「繼續教育」的內容包括「公需科目」和「專業科目」，前者是指新聞專業技術人員應當普遍掌握的政治理論、法律法規、職業道德等基本知識；後者則指新聞專業技術人員從事新聞工作時，必須具備並應當掌握的行業政策法規和新聞採訪、媒體融合等專業知識，以及行業發展需要的新理論、新知識、新技術等。
這項「暫行規定」並與晉升掛鈎，要求將新聞從業者參加繼續教育的情况，當作考核評價、崗位聘用的重要依據，以及新聞記者證年度核驗、換發的重要條件。