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東洋案流言滿天飛　指揮中心駁斥：太多臆測、未經證實

▲東洋高層涉嫌內線交易，外傳政府高層包括指揮官陳時中，都有相關流言，為此，指揮中心否認。（圖／指揮中心提供）
▲東洋高層涉嫌內線交易，外傳政府高層包括指揮官陳時中，都有相關流言，為此，指揮中心否認。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-16 14:57:09｜2021-10-16 15:10:52

東洋高層涉嫌內線交易，美麗島電子報董座吳子嘉又爆料，當初有政府高層打電話勸退東洋不要代理BNT。另外，外傳不讓東洋代理BNT有指揮官陳時中拍板。為此，指揮中心副指揮官陳宗彥今（16）日駁斥相關說法，表示「未經證實」。

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東洋高層涉嫌內線交易，引發各界關注。而美麗島電子報董座吳子嘉又爆料，當初有政府高層打電話勸退東洋不要代理BNT，主要是怕政府代理BNT，比民間代理或購買BNT單價來得高。且外傳，當初不讓東洋代理BNT，除了有指揮官陳時中拍板外，可能還有其他考量因素。

為此，指揮中心副指揮官陳宗彥今日指出，東洋的案子已經在司法程序中，不便多說什麼，也希望外界不要對東洋案有太多臆測，「這些都是未經證實的說法」，他指出，希望相關說法都要經過證實。

▲國內本土感染爆發，累計至今（16）日確診共有14584例。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土感染爆發，累計至今（16）日確診共有14584例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心10月16日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心10月16日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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